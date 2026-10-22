Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy điện gió gần 4.000 tỷ đồng

Theo Quyết định 3816/QĐ-UBND ngày 20/10/2026, dự án được triển khai tại các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới, với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Về quy mô, dự án dự kiến sử dụng 11,75 ha đất, gồm 8,65 ha đất sử dụng có thời hạn và 3,1 ha đất sử dụng tạm thời. Diện tích khảo sát khu vực biển là 760 ha, trong đó diện tích hành lang an toàn khu vực bố trí tua-bin là 301,7 ha.

Điện gió - nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đa dạng hoá nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng (Ảnh chụp Điện gió Viên An thuộc Xã Phan Ngọc Hiển).

Theo thiết kế, nhà máy sẽ lắp đặt 12 tua-bin gió, công suất mỗi tua-bin khoảng 8,5 MW. Hệ thống cáp ngầm 35 kV được xây dựng để kết nối các tua-bin và đấu nối về trạm biến áp 220 kV.

Dự án cũng bao gồm xây dựng đường giao thông phục vụ trạm biến áp và khu quản lý, vận hành; trạm biến áp 220 kV Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây (Cà Mau 3), công suất 125 MVA; cùng tuyến đường dây 220 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2, chiều dài khoảng 24 km.

Theo tiến độ đề ra, dự án sẽ hoàn thành các mục tiêu hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó, công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thực hiện thủ tục, đàm phán và ký hợp đồng mua bán điện trong khoảng 15 tháng; công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và thực hiện nghĩa vụ tài chính dự kiến hoàn thành trong 18 tháng.

Dự án dự kiến khởi công trong vòng 18 tháng kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư, đồng thời đặt mục tiêu phát điện lên lưới và bán điện thương mại trong vòng 36 tháng.

Để dự án triển khai thuận lợi, hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện dự án; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Công trình điện gió tại cửa biển Hóc Năng, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý các thủ tục liên quan đến đất đai, khu vực biển và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, cơ quan chức năng khác thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hướng dẫn và kiểm tra dự án theo lĩnh vực phụ trách.

UBND các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới được giao nhiệm vụ phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm nếu có. Đồng thời rà soát, cập nhật dự án vào quy hoạch chung của địa phương theo quy định.

Là địa bàn có dự án được triển khai, ông Lê Hoài Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết trên địa bàn xã hiện có 3 công trình điện gió do Công ty Cổ phần Đầu tư Thuỷ điện Sông Lam đầu tư, với tổng công suất 100 MW và 24 tua-bin đang vận hành, mỗi tua-bin công suất 4,2 MW. Trong tháng 10/2026, 3 công trình ước phát khoảng 14,47 triệu kWh điện. Đối với dự án Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây, địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ./.