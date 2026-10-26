Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao hơn 5.000 ha

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Kim Anh)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3891/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tập trung tại khu vực bãi bồi ven biển. Dự án hướng đến hình thành vùng nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, trọng tâm là nuôi tôm theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích dự kiến khoảng 5.049,6 ha, được chia thành hai khu. Trong đó, khu 1 có diện tích khoảng 625 ha, thuộc phường Hiệp Thành; khu 2 rộng khoảng 4.424,6 ha, thuộc các xã Đông Hải, Long Điền và Gành Hào. Ranh giới chính thức của dự án sẽ được xác định sau khi đo đạc, rà soát và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 5.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư dự kiến 795 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn; vốn huy động khoảng 4.505 tỷ đồng, tương đương 85%. Mức vốn này sẽ được xác định cụ thể trong quá trình nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo quy định.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến đối với khu 1 là 24 tháng, khu 2 là 36 tháng, tính từ thời điểm được cấp phép và bàn giao mặt bằng.

Mục tiêu của dự án là từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu thủy sản có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc phát triển khu nuôi trồng tập trung được định hướng gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc đơn vị được lựa chọn thực hiện dự án đúng quy định.

Song song với quá trình lựa chọn nhà đầu tư, các cơ quan chuyên môn được giao rà soát phạm vi dự án, hoàn thiện các điều kiện về quy hoạch, đất đai, môi trường, lâm nghiệp, thủy sản và khu vực biển. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lập hồ sơ mời quan tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu, hướng dẫn các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, địa phương rà soát, cập nhật khu vực thực hiện dự án vào quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung cấp xã và các quy hoạch liên quan, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch cấp trên. UBND các địa phương có dự án đi qua phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai, đồng thời rà soát các quy hoạch liên quan trên địa bàn.

Quá trình triển khai dự án phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, đa dạng sinh học, an toàn đê điều, sinh kế người dân, quốc phòng và an ninh khu vực biên giới biển. Dự án chỉ được thi công sau khi nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và các điều kiện pháp lý liên quan.