Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy sản công nghệ cao 5.300 tỷ đồng

Ngày 26/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tập trung tại khu vực bãi bồi ven biển.

Tỉnh Cà Mau hướng tới xây dựng vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao.

Dự án được triển khai nhằm hình thành vùng sản xuất nguyên liệu thủy sản hiện đại, trọng tâm là nuôi tôm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; sản phẩm tạo ra có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.

Dự án có tổng diện tích khoảng 5.049ha, được chia làm hai khu vực. Trong đó, khu 1 có diện tích 625ha, nằm trên địa bàn phường Hiệp Thành; thời gian thực hiện dự kiến trong 24 tháng kể từ khi cấp phép và bàn giao mặt bằng.

Khu 2 có diện tích khoảng 4.424ha, thuộc địa bàn các xã Đông Hải, Long Điền và Gành Hào. Thời gian thực hiện dự kiến 36 tháng kể từ khi cấp phép và bàn giao mặt bằng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 5.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 795 tỷ đồng (chiếm 15%), còn lại là nguồn vốn huy động hợp pháp khác (chiếm 85%). Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức công khai, rộng rãi theo đúng quy định pháp luật. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đối với dự án (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Để dự án triển khai đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật khu vực thực hiện dự án vào Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch chung cấp xã và các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biển, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; đồng thời xây dựng phương án chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng công trình trên thực địa sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Dự án Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại bãi bồi ven biển Cà Mau nằm trong định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm chuyển dần từ khai thác thủy sản tự nhiên sang phát triển kinh tế nuôi biển theo hướng hiện đại, bền vững.