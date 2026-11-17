UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hai dự án điện gió trên địa bàn xã Hòa Bình và xã Vĩnh Hậu với tổng công suất thiết kế 140 MW và tổng vốn đầu tư 5.194 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có quy mô lớn hơn là Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 - giai đoạn 2, do Công ty Cổ phần Điện gió Vĩnh Hậu Cà Mau làm nhà đầu tư. Dự án có mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện. Diện tích nghiên cứu, khảo sát đầu tư của dự án khoảng 6.100 ha; quy mô diện tích đất sử dụng là 30,65 ha (trong đó diện tích thuộc xã Vĩnh Hậu là 15,596 ha và diện tích thuộc xã Hòa Bình là 15,054 ha).

Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 - giai đoạn 2 có công suất thiết kế 100 MW, quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến gồm khoảng 20 tuabin gió với công suất mỗi tuabin khoảng 5 MW (số lượng và công suất cụ thể của từng tuabin sẽ được xác định sau khi nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

Các hạng mục công trình bao gồm các trụ tuabin gió, khu quản lý vận hành, hệ thống đường dây điện trung thế kết nối từ các tuabin về trạm biến áp 35/220 kV, đường giao thông nội bộ, bãi tuabin, công trình tạm phục vụ thi công và đường dây đấu nối.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng 1 trạm biến áp 220 kV công suất 125 MVA; xây dựng mới đường dây 220 kV Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 - giai đoạn 2 đến thanh cái 220 kV trạm 220 kV Hòa Bình (dây dẫn ACSR400, dài 1,5 km) và đầu tư 1 ngăn lộ 220 kV tại trạm 220 kV Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.706 tỷ đồng.

Cùng với đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 là Công ty Cổ phần Điện gió Hòa Bình 6.

Dự án có mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện. Diện tích nghiên cứu, khảo sát dự án khoảng 6.100 ha; diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng là 14 ha (gồm 6,546 ha thuộc xã Vĩnh Hậu và 7,454 ha thuộc xã Hòa Bình).

Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 có công suất thiết kế 40 MW, quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến gồm khoảng 8 tuabin gió với công suất mỗi tuabin khoảng 5 MW. Dự án xây dựng khu quản lý vận hành, đường giao thông nội bộ, bãi tuabin, công trình tạm phục vụ thi công và hệ thống đường dây điện trung thế kết nối từ các tuabin về trạm biến áp 35/220 kV.

Về phương án đấu nối, dự án thực hiện đấu nối cấp điện áp 220 kV tại TBA 220 kV Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu (giai đoạn 1), đồng thời chia sẻ các hạng mục đấu nối và đường dây 220 kV của nhà máy này.

Tổng vốn đầu tư của dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 là 1.488 tỷ đồng.

Cả hai dự án đều được triển khai tại địa bàn xã Hòa Bình và xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau), có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về tiến độ thực hiện, cả hai dự án đều có thời gian hoàn thành các mục tiêu hoạt động là 30 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định. Cụ thể, từ tháng 11/2026 đến hết tháng 6/2027 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật; đồng thời hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục về đất đai, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác.

Giai đoạn khởi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ diễn ra từ tháng 7/2027 đến hết tháng 4/2029 và đưa toàn bộ hai dự án vào khai thác vận hành trong tháng 5/2029.