Cà Mau: Chấm dứt hợp tác với một doanh nghiệp chậm thanh toán cho các hợp tác xã và hộ dân

Lý do chấm dứt hợp tác vì quá trình triển khai các nội dung theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Cà Mau và Công ty Toàn Cầu còn nhiều hạn chế. Trong 4 nội dung hợp tác, đến nay công ty mới triển khai được 1 nội dung, 3 nội dung còn lại chưa được triển khai.

Đối với nội dung đã được triển khai (ký kết hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo), quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề. Cụ thể, trong hợp đồng ký kết có một số điều khoản chưa phù hợp, như việc mua bán tín chỉ carbon chưa được trao đổi, giải thích đầy đủ, cụ thể với các hợp tác xã và hộ dân tham gia liên kết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, dẫn đến các bên chưa có sự thống nhất đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai.

Một số trường hợp Công ty Toàn Cầu chưa thực hiện ký kết hợp đồng liên kết chính thức với hợp tác xã nhưng đã trực tiếp làm việc, thỏa thuận với các hộ dân về việc đăng ký diện tích, sản lượng, điều kiện thu mua và tiêu thụ lúa, gạo. Việc trao đổi, thỏa thuận này chưa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết có sự tham gia, thống nhất của các bên liên quan, dẫn đến thiếu cơ sở ràng buộc trách nhiệm, quyền và lợi ích của từng bên trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, sau khi thu mua lúa, gạo, Công ty Toàn Cầu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các hợp tác xã và hộ dân.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, những hạn chế, bất cập nêu trên đã gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chủ trương của tỉnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. Trước đó, nhiều người dân phản ánh vụ lúa tôm 2025-2026, Công ty Toàn Cầu ký kết hợp tác bao tiêu lúa, gạo nhiều hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, khi các hợp tác xã và nông dân bán lúa, gạo thì bị chậm thanh toán kéo dài.