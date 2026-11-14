Cà Mau cấp cứu thành công bé 9 tháng tuổi nuốt chiếc kim tây vào thực quản

Chiều 14.11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa phối hợp đa chuyên khoa để cấp cứu cho bé trai 9 tháng tuổi, nuốt chiếc kim tây sắc nhọn vào thực quản.

Các bác sĩ kiểm tra phát hiện một chiếc kim tây đang mở nằm trong thực quản, tại vị trí tiếp giáp giữa cổ và ngực của bé

Theo đó, bệnh nhi L.T.N. (mới 9 tháng tuổi, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) được gia đình phát hiện có nuốt một dị vật, nhưng chưa xác định được vật gì. Tuy nhiên, sau đó bé liên tục quấy khóc, chảy nhiều nước bọt, khó thở và không thể bú. Gia đình lo lắng nên đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ khẩn trương tiến hành kiểm tra. Kết quả chụp X-quang khiến tình huống trở nên đặc biệt khẩn cấp khi phát hiện một chiếc kim tây đang mở nằm trong thực quản, tại vị trí tiếp giáp giữa cổ và ngực.

Đây là loại dị vật đặc biệt nguy hiểm, bởi hai đầu nhọn có thể đâm vào niêm mạc, gây rách hoặc thủng thành thực quản. Nếu dị vật di chuyển hoặc không được lấy ra kịp thời, nguy cơ biến chứng càng đáng lo ngại. Với bệnh nhi mới 9 tháng tuổi, việc xử trí càng đòi hỏi sự khẩn trương và chính xác cao.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn bàn phương án can thiệp cho bé

Ngay sau khi xác định vị trí dị vật, các bác sĩ khẩn trương triển khai phương án can thiệp, với sự phối hợp đa chuyên khoa giữa Ngoại khoa, Nội soi tiêu hóa và Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Bé N. được gây mê nội khí quản, sau đó các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật thực quản. Đây là ca can thiệp có nhiều thách thức do bệnh nhi mới 9 tháng tuổi, đường thở và thực quản còn nhỏ, không gian thao tác hạn chế, đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện từng thao tác với độ chính xác và cẩn trọng cao.

Vì vậy, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ giữa gây mê nội khí quản và thao tác nội soi, vừa bảo đảm hô hấp cho bệnh nhi, vừa kiểm soát vị trí và hướng lấy dị vật, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thực quản.

Sau 30 phút can thiệp, chiếc kim tây nguy hiểm được lấy ra ngoài thành công, trong sự vui mừng của các bác sĩ và gia đình bé. Sau can thiệp, sức khỏe của bé dần ổn định, bú khỏe…

Sau 30 phút can thiệp, chiếc kim tây nguy hiểm được lấy ra ngoài thành công

BS.CKI Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng phòng khám Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) lưu ý, trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng để khám phá môi trường xung quanh; trong khi những vật dụng nhỏ như kim tây, kim khâu, pin cúc áo, nam châm… có thể trở thành dị vật nguy hiểm khi bé vô tình nuốt phải.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật sắc nhọn có thể gây tổn thương, rách hoặc thủng đường tiêu hóa.

Do đó, các bậc cha mẹ khi phát hiện trẻ nhỏ có biểu hiện chảy nhiều nước bọt, khó nuốt, không bú được, quấy khóc bất thường hoặc khó thở… thì cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được kiểm tra, xử trí.