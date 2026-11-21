Sáng 21.11, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2026”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cà Mau tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ 2 năm 2026. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có trên 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt cho biết, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp của các ngành liên quan, địa phương và doanh nghiệp, công tác giải quyết việc làm ở Cà Mau thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.700 lao động, đạt 101% kế hoạch năm; trong đó, hơn 1.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 172% chỉ tiêu. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của người dân.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Tiếp nối thành công của các lần tổ chức Ngày hội việc làm trước đây, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2026, được tổ chức từ ngày 21-23.11, với nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động, tại 40 vị trí việc làm, ở nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau.

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau không chỉ giúp người lao động nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của thị trường, mà còn tìm được công việc có thu nhập ổn định và phù hợp với năng lực.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt phát biểu

Để ngày hội việc làm đạt hiệu quả thiết thực, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, công khai điều kiện làm việc, chế độ, thu nhập…

Người lao động, đoàn viên, thanh niên không nên e dè, mà cần mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và lựa chọn công việc phù hợp nhằm phát huy năng lực, không ngừng nâng cao tay nghề.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tư vấn, kết nối tuyển dụng; đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ, tuyển dụng người lao động có được việc làm, ổn định lâu dài…

Nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội việc làm. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã họp với các ngành chức năng về việc bố trí 24 gian hàng, chia thành 4 khu vực “doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nghề, điều hành và chuyển đổi số”, nhằm phục vụ cho Ngày hội việc làm lần thứ 2 năm 2026.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các hoạt động như: Tư vấn, giới thiệu việc làm; giao lưu, kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp; tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp và kết nối cung - cầu lao động…

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ 2 năm 2026, cần tuyển dụng hơn 7.600 lao động. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Minh Luân yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người lao động, nhất là lao động nông thôn biết về Ngày hội và tích cực tham gia, nhằm tìm việc làm phù hợp, vừa giúp ổn định cuộc sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.