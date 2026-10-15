Cà Mau, Cần Thơ và An Giang chiếm 87% sản lượng và tỷ trọng xuất khẩu tôm cả nước

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư và ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, chủ trì hội thảo.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư Trần Đình Luân nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chất lượng, mầm bệnh từ khâu sản xuất giống; chủ động quản lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh; ứng dụng công nghệ để nâng cao tỷ lệ sống, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, thúc đẩy đăng ký mã số cơ sở nuôi, truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ông Ngô Thế Anh, Trưởng phòng Nuôi trồng thuỷ sản, Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, cho biết, 9 tháng đầu năm, diện tích thả nuôi tôm nước lợ cả nước đạt khoảng 741.300 ha, bằng 98,8% kế hoạch; sản lượng thu hoạch hơn 1,072 triệu tấn, đạt 76,6% kế hoạch. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt 791.400 tấn, tôm sú đạt 281.500 tấn.

Để đạt mục tiêu 1,4 triệu tấn trong năm 2026, toàn ngành cần đạt sản lượng thu hoạch 327.200 tấn trong quý IV.

Ngành thuỷ sản đặt mục tiêu tăng trưởng 5,12% năm 2026; đến hết tháng 9 đạt 4,94%. Cà Mau, Cần Thơ và An Giang chiếm khoảng 87% sản lượng và tỷ trọng xuất khẩu tôm cả nước.

Ngành tôm đang đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí đầu vào, chất lượng con giống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và cạnh tranh quốc tế. Đến ngày 8/10, diện tích tôm nước lợ bị bệnh đốm trắng gần 420 ha, bệnh hoại tử gan tụy cấp gần 158 ha và bệnh do vi bào tử trùng EHP gần 20 ha.

Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng giám đốc Khối Kỹ thuật và Tôm thương phẩm, Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu, đề xuất giải pháp kiểm soát chất lượng, dịch bệnh tôm giống và quản lý sức khoẻ tôm nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong nuôi tôm.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu về tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, kiểm soát nguồn gốc và mầm bệnh; củng cố liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để củng cố liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng vật tư và cơ sở chế biến.

Tại Cà Mau, 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 971.000 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ; riêng sản lượng tôm đạt khoảng 454.000 tấn, trong đó tôm nuôi đạt 439.400 tấn, tăng 9,7%. Năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt 1,335 triệu tấn thuỷ sản, trong đó có 624.000 tấn tôm, riêng tôm nuôi khoảng 605.000 tấn.

Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh tập trung rà soát diện tích nuôi, đánh giá khả năng thu hoạch, phân loại vùng nuôi theo mức độ rủi ro; tăng cường quan trắc môi trường, kiểm soát chất lượng tôm giống và dịch bệnh. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng tự động hóa, cảm biến môi trường, hệ thống cảnh báo sớm trong nuôi thâm canh, siêu thâm canh; nâng cao hiệu quả các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và quảng canh cải tiến.

Mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao tại xã Hưng Hội.