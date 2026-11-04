Cà Mau: Cán bộ, công chức góp một ngày lương ủng hộ người nghèo

Hoạt động nằm trong đợt vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cà Mau phát động, nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau tham gia đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Ảnh: Nguyên Du.

Việc vận động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, không gây áp lực đối với người tham gia. Theo kế hoạch, mức vận động ít nhất từ 1 ngày lương hoặc thu nhập trở lên. Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ thêm trên tinh thần tự nguyện.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết: Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về vận động đóng góp 1 ngày lương để hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát hành Thư ngỏ ngày 11/9/2026, ban hành Kế hoạch số 132/KH- MTTQ-BTT ngày 21/9/2026 vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện rất tốt việc vận động cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng, tham gia đóng góp đạt kết quả cao. Tính đến nay đã tiếp nhận được tổng số tiền trên 2 tỷ 944 triệu đồng của 165 cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ.

Để kịp thời tổng hợp nguồn lực, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục việc vận động, đóng góp; khẩn trương triển khai thực hiện và chuyển kinh phí vận động được về tài khoản Nguồn Vận động hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Những khoản đóng góp từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng. Nguồn kinh phí vận động sẽ góp phần chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.