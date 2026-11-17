Ngày 17.11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi lễ ký cam kết tài trợ cho Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Đây là nguồn lực nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Các đơn vị ký cam kết tài trợ cho Quỹ Khuyến tài Đất Mũi

Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi đã tiếp nhận cam kết tài trợ với tổng giá trị khoảng 70 tỉ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỉ đồng, từ nguồn vận động đóng góp 2 ngày lương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, có 4 đơn vị doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, Tập đoàn GrowMax, Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, mỗi đơn vị cam kết tài trợ 10 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi Nguyễn Minh Luân phát biểu. Ảnh: Kiều Ngân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, Cà Mau có truyền thống hiếu học; tuy nhiên điều kiện tiếp cận cơ hội học tập, đào tạo và phát triển năng khiếu của một số học sinh, sinh viên còn hạn chế. Nhiều em có năng lực, ý chí và khát vọng vươn lên, nhưng chưa đủ điều kiện để phát triển.

Quỹ Khuyến tài Đất Mũi được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên có điều kiện học tập…

Ông Nguyễn Minh Luân bày tỏ trân trọng trước tấm lòng sẻ chia của các doanh nghiệp và sự đồng lòng hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Số tiền đóng góp không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản lý Quỹ và các đơn vị. Ảnh: Kiều Ngân

Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi cam kết sẽ điều hành hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật. Mỗi đồng kinh phí tài trợ sẽ được chuyển hóa thành những cơ hội học tập, điều kiện phát triển tài năng và những giá trị thiết thực cho xã hội…