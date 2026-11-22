Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương tham dự lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự lễ khai mạc tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc, khẳng định vị trí của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước.

Trong bức tranh chung ấy, Cà Mau nổi bật với sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn bản sắc văn hoá và phát triển kinh tế. Bên cạnh không gian văn hoá đặc trưng của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế thủ phủ ngành tôm cả nước, với sản lượng năm 2026 ước đạt 636 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trên 2,8 tỷ USD.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu, ngành tôm Cà Mau không thể chỉ dựa vào diện tích và sản lượng mà phải chuyển dịch toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh ưu tiên phát triển các mô hình nuôi sinh thái bền vững (tôm - rừng, tôm - lúa) và công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ từ con giống, vùng nuôi đến chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Động lực tăng trưởng này sẽ được cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

"Cà Mau trân trọng chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và giới khoa học đến hợp tác lâu dài. Tỉnh cam kết cải thiện thực chất môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ văn hoá, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân"

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Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Cà Mau trong việc gắn kết phát triển kinh tế ngành tôm với tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Ngành tôm của Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng, với diện tích vùng nuôi khoảng 418 ngàn ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước; có nhiều mô hình đặc trưng như tôm - rừng, tôm - lúa, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế”.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn về con giống, hạ tầng và sản xuất nhỏ lẻ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể; ưu tiên đầu tư hạ tầng dùng chung, xử lý chất thải tại các vùng nuôi tập trung, nâng cao chất lượng giống kháng bệnh và chủ động nguồn vật tư, thức ăn, chế phẩm sinh học.

Ngành Tôm cần tăng cường liên kết chuỗi giá trị do doanh nghiệp và hợp tác xã dẫn dắt; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng kháng sinh, nhân rộng mô hình nuôi tuần hoàn, phát thải thấp gắn với bảo vệ rừng ngập mặn.

Bên cạnh đẩy mạnh tự động hoá, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực, cần chú trọng chế biến sâu, đa dạng hoá thị trường và xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng thực chất cùng câu chuyện sinh thái, văn hoá bản địa.

Cà Mau cần xác định rõ định hướng phát triển ngành Tôm theo từng vùng sinh thái; lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải quyết những bài toán lớn của ngành Tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; gắn phát triển ngành Tôm với phát triển văn hoá, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Ngay sau phần nghi thức là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của 280 nghệ sĩ, diễn viên.

Được dàn dựng công phu qua các trường đoạn kết hợp nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại, chương trình tái hiện sinh động hành trình khẩn hoang mở đất, sức sống bền bỉ của người dân vùng sông nước và khát vọng đưa thương hiệu Tôm Cà Mau vươn ra biển lớn.

Tiết mục nghệ thuật “Việt Nam kiêu hãnh” với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, diễn viên, thiếu nhi, lực lượng vũ trang và đội lân - sư - rồng.

Hiệu ứng pháo sáng rực rỡ hoà cùng màn trình diễn nghệ thuật quy mô lớn trên sân khấu lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đêm khai mạc khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

Chuỗi hoạt động của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25/11, với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP, trưng bày ngành Tôm, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu. Qua đó, quảng bá hình ảnh Cà Mau, tạo không gian giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc, tham quan các gian hàng tại Festival Tôm.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian trưng bày, triển lãm trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Cà Mau tham quan không gian Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời và các đại biểu nghe giới thiệu về mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tuần hoàn khép kín.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan khu vực giới thiệu tôm giống, tôm bố mẹ chất lượng cao tại gian hàng của doanh nghiệp tham gia Festival.