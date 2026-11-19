Hơn 458,5 tỷ đồng hỗ trợ cho nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở Cà Mau.

Ngày 19/11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi vừa ký quyết định bổ sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường.

Theo quyết định, tổng kinh phí được bổ sung hơn 493,5 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh. Trong đó, hơn 458,5 tỷ đồng dành cho nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và hơn 34,9 tỷ đồng dành cho nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Khoản kinh phí này được phân bổ nhằm thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng đối với nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập, việc chi trả thực hiện theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Chính sách tạo thêm động lực để nhà giáo an tâm cống hiến.

Để đảm bảo việc giải ngân đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát, xác định chính xác đối tượng, điều kiện, mức hưởng cũng như thời gian hưởng chế độ. Đối với các trường hợp áp dụng mức phụ cấp đặc thù theo địa bàn, đơn vị chi trả phải đối chiếu đúng địa bàn công tác theo danh sách đã được cấp có thẩm quyền công bố và các quy định chuyển tiếp hiện hành.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng lưu ý các chế độ, chính sách gắn với danh sách thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III sẽ được áp dụng tính từ thời điểm danh sách chính thức được công bố.

Quyết định phân bổ kinh phí được ban hành ngay trước thềm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là sự động viên kịp thời, thiết thực của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, góp phần giúp đội ngũ nhà giáo và nhân sự ngành giáo dục địa phương an tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.