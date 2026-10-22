Cà Mau bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau cũng đồng thời công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các đồng chí: Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sông Đốc bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau; Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển điều động làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng (bìa phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nguyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các đồng chí: Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã U Minh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với khối sở, ngành và tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau; đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Văn Thời được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa phải) trao quyết định điều động, bổ nhiệm thành viên Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ở khối Đảng, đồng chí Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Trạch bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cán bộ lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương tại Cà Mau tham dự hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngoài ra, có 5 cán bộ khác được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm các đồng chí: Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh (nhận nhiệm vụ Trưởng ban); Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Biển Bạch; Đặng Hoàng Ngô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gành Hào.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau Phan Thanh Duy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cũng công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Ngô Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ chủ chốt nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong khi đó, đồng chí Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh được điều động để giới thiệu quy trình bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Cà Mau.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ tiếp tục giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được nhận quyết định công tác hôm nay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được phân công.