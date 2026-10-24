Cà Mau bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 5 lãnh đạo sở, ngành

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ tư từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm.

Chiều 23/10/2026, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Hội nghị do ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo các Quyết định được công bố, ông Đoàn Việt Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Mã Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng.

Cùng đợt này, ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết trên cương vị công tác mới.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Việt Khoa cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.