Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Ngày 17/10, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận bệnh viện xếp hạng I, đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân,Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trao Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận bệnh viện hạng I cho Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, đơn vị hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Những năm qua, đơn vị đang phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như tim mạch can thiệp, can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ, phẫu thuật thay khớp và các chuyên khoa ngoại. Sở Y tế đã phê duyệt hơn 2.500 danh mục kỹ thuật; bệnh viện trình Bộ Y tế thẩm định 100 danh mục kỹ thuật loại đặc biệt.

Hiện nay, đơn vị thực hiện tự bảo đảm chi thường xuyên, dự kiến năm 2026 tổng thu đạt hơn 440 tỷ đồng, tổng chi hơn 430 tỷ đồng. Việc được xếp hạng I là sự ghi nhận quá trình phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực phục vụ người dân.

Các đại biểu dự lễ. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu; lựa chọn chuyên khoa ưu tiên phù hợp nhu cầu thực tế, gắn tiếp nhận kỹ thuật với khả năng làm chủ và tuân thủ quy trình chuyên môn. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều trị tại chỗ, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân cũng yêu cầu Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án giai đoạn 3; rà soát nhu cầu bổ sung, thay thế thiết bị giai đoạn 2027-2030, bảo đảm phù hợp với nhân lực và điều kiện vận hành.

Đối với hệ thống xạ trị, CT mô phỏng, cần xây dựng phương án chuyên môn, xác định rõ nhu cầu và nguồn lực để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu từ nhiều năm nay được đánh giá là đơn vị hoạt động đạt chất lượng cao của địa phương. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Bệnh viện cần chú trọng đào tạo, thu hút, giữ chân bác sĩ giỏi; tăng cường hợp tác với bệnh viện tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng đội ngũ kế cận. Đồng thời, đầu tư có trọng tâm, khai thác hiệu quả trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai bệnh án điện tử và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh.

Bệnh viện cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tự chủ tài chính bền vững; phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội tháo gỡ vướng mắc trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người bệnh.

Đồng thời, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, phối hợp cấp cứu và chuyển người bệnh an toàn trong toàn mạng lưới y tế, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động…

TRỌNG DUY