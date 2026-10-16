Cà Mau: Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ngành chức năng xã Trần Văn Thời thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đồng thời hạn chế người và phương tiện không cần thiết ra vào khu vực chăn nuôi. Ảnh: TTXVN phát

Đối với tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 ổ dịch tại 15 xã; có 113 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng, tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.375 con, với tổng trọng lượng hơn 87.400 kg. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn còn 5 ổ dịch chưa qua giai đoạn theo dõi 21 ngày, tập trung tại các xã: Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình và Châu Thới.

Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, tránh lây lan trên diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đối với cấp xã, phường, yêu cầu đặt ra là huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, ưu tiên cho phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, kích hoạt ngay các tổ phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã và ấp, thường xuyên bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp bất thường để xử lý ngay khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn triển khai hiệu quả Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2026 bảo đảm đạt hiệu quả.

Đối với các địa phương đang có ổ dịch chưa qua 21 ngày (xã Trần Văn Thời, xã Vĩnh Mỹ, xã Đá Bạc, xã Khánh Bình và xã Châu Thới), tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực) xác định rõ phạm vi ổ dịch, vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc khoanh vùng, dập dịch triệt để, tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo không để dịch tái phát hay lan rộng. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn ra môi trường, giấu dịch, vận chuyển và giết mổ gia súc mắc bệnh trái quy định.

Đối với các khu vực thường bị ngập nước và triều cường, chính quyền địa phương cần hướng dẫn người dân lựa chọn phương pháp xử lý, tiêu hủy lợn bệnh phù hợp, tuyệt đối không chôn lấp tại khu vực dễ bị ngập để tránh ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Khuyến khích áp dụng biện pháp đốt tiêu hủy hoặc xử lý nhiệt theo quy chuẩn kỹ thuật, kết hợp khử trùng triệt để khu vực xung quanh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh được giao phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp bám sát cơ sở, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương có dịch trong việc xác định ổ dịch, khoanh vùng và tiêu hủy heo bệnh theo đúng quy trình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các cơ sở giết mổ và điểm kinh doanh gia súc trên địa bàn.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi duy trì nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; hạn chế người và phương tiện không cần thiết ra vào khu vực chăn nuôi, đồng thời theo dõi sát sao đàn lợn hằng ngày. Đồng thời, khi phát hiện lợn có biểu hiện bệnh hoặc nghi mắc bệnh, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định; tuyệt đối không tự ý mua bán, vận chuyển lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường làm phát tán mầm bệnh.