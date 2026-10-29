Cà Mau bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Sáng 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Cà Mau

Theo điều tra ban đầu, bà Hồ Thị Kiểng bị tố giác về hành vi đưa ra thông tin gian dối trong thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 34,8 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7.2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ. (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), bà Kiểng cho biết cần vốn thu mua tôm nguyên liệu và đề nghị ông Đ. giao tiền để được hưởng hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Nhằm tạo lòng tin, bà Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu… dù thực tế không phát sinh giao dịch tương ứng. Do tin tưởng các chứng từ trên là thật, nên ông Đ. đã nhiều lần giao tiền cho bà Kiểng hơn 17,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà này không thanh toán lại theo thỏa thuận.

Đối với ông T.C.H. (ngụ TP.HCM) thì đưa tiền cho bà Kiểng để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch và trồng cây thuốc Nam, nhưng bà không thực hiện đúng theo thỏa thuận.

Theo đó, bà Kiểng đã mua đất không đúng vị trí ban đầu, sau đó chuyển nhượng cho ông H. với giá thấp hơn số tiền mà bà đã nhận. Các khoản chênh lệch, bà Kiểng không hoàn trả cho ông H... Ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông H. là hơn 17,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc bà Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp, nhưng không bàn giao tài sản sau khi đã nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng.

Bà Hồ Thị Kiểng tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt để tạm giam. Ảnh: Công an Cà Mau

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Hồ Thị Kiểng, khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, tại khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành.

Hoặc số điện thoại 0949.479.697, gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, Điều tra viên thụ lý vụ án, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.