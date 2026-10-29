Cà Mau: Bắt tạm giam nữ giám đốc liên quan vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.K bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng số tiền liên quan đến các vụ việc là hơn 34,8 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến tháng 7-2023, K. bị cho là lợi dụng quan hệ làm ăn với ông Đ., trú phường Tân Thành, để đề nghị góp vốn thu mua tôm nguyên liệu hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg. Để tạo lòng tin, K. bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm dù thực tế không có giao dịch tương ứng.

Tin vào các chứng từ, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền liên quan đến vụ việc này được xác định hơn 17,2 tỷ đồng.

Trong một vụ việc khác, K. nhận tiền của ông H., trú tại TP Hồ Chí Minh, để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận. Có trường hợp đất mua không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó được chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, K. nhiều lần hứa nhưng không hoàn trả. Số tiền liên quan đến vụ việc hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc K. ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Nội dung này đang được xác minh, làm rõ.

Bà K. nghe công bố lệnh bắt tạm giam của cơ quan Công an tỉnh Cà Mau. Ảnh: Công an cung cấp

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của H.T.K khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (gặp Trực ban hình sự); hoặc qua số điện thoại 0949.479.697 (gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, Điều tra viên thụ lý vụ án) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.