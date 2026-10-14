Cà Mau: Bắt giam đối tượng sản xuất phân bón giả với quy mô lớn

Chiều 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hứa Văn Chọn (46 tuổi, ngụ xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Hứa Văn Chọn (bìa trái). Ảnh: Trọng Nguyễn

Vào sáng ngày 8.10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang đối tượng Chọn chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế ở phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (thuộc ấp 12, xã Phong Hiệp).

Khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng Chọn khai nhận đã trực tiếp điều hành các hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do bà Thái Thị Đào, vợ của Chọn, làm người đại diện theo pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột của Chọn, làm người đại diện theo pháp luật).

Đáng nói, hai công ty trên không đủ điều kiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất phân bón. Tuy nhiên, các công ty này vẫn lén lút sản xuất phân bón từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, tạo ra sản phẩm kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng đã làm giả những thương hiệu phân bón có tiếng nhằm dễ tiêu thụ, trục lợi.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ 107 bao phân bón, có tổng trọng lượng 5,3 tấn, đang chuẩn bị đưa ra thị trường; cùng 1.624 bao nguyên liệu, tổng trọng lượng 81 tấn; 13.653 bao bì các loại có tên một số thương hiệu phân bón...

Khi tiến hành khám xét khẩn cấp các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 190 bao phân bón giả.

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn. Ảnh: Trọng Nguyễn

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Chọn đã sản xuất phân bón giả từ khoảng năm 2023 đến nay, với số lượng lớn.

Tính riêng 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 1.050 bao phân bón, tổng trọng lượng 52 tấn, thu về 627 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.