Cà Mau: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với kiểm soát quyền lực

Các đồng chí Đặng Văn Dũng, Huỳnh Quốc Việt và Hồ Thanh Thủy chủ trì hội nghị, tập trung tháo gỡ tâm lý sợ sai, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ Cà Mau - Ảnh: Hoàng Nam

Chiều 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm, khơi thông tâm lý và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới”.

Hội nghị do các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ trì.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng thực thi công vụ, kết quả triển khai các chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo; đề ra giải pháp phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm

Theo thông tin tại hội nghị, Cà Mau hiện có 12.883 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền cấp tỉnh, trong đó có 1.145 người giữ chức vụ lãnh đạo.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và khuyến khích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và vận hành mô hình chính quyền mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy, phương pháp làm việc, hiệu quả phối hợp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, tâm lý sợ sai, ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc vẫn là vấn đề cần tập trung khắc phục. Việc chậm tham mưu, thiếu quyết đoán trong giải quyết nhiệm vụ thuộc thẩm quyền có thể làm lỡ cơ hội phát triển, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích nguyên nhân khiến một bộ phận cán bộ còn e ngại, thiếu chủ động trong tham mưu, quyết định, dẫn đến tình trạng phải xin ý kiến nhiều cấp, kéo dài thời gian xử lý hoặc chuyển trách nhiệm giữa các đơn vị.

Các ý kiến đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; rà soát nhiệm vụ tồn đọng, xác định cụ thể đầu mối xử lý, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt. Cùng với việc ghi nhận, khuyến khích và bảo vệ cán bộ chủ động đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, cần xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đổi mới tư duy, tạo đột phá trong triển khai các dự án trọng tâm, công trình trọng điểm; chủ động, linh hoạt giải quyết công việc nhưng phải bảo đảm đúng quy định.

Đồng thời, mỗi cán bộ cần phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực được phân công, không để tâm lý e ngại, né tránh ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương - Ảnh: Hoàng Nam

Lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, không dám làm, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để làm trái quy định, vụ lợi.

“Cán bộ phải dám nghĩ đúng, làm đúng, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả thực chất vì lợi ích chung”, đồng chí Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương chuyển từ nhận thức sang hành động; rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo; phân biệt rõ rủi ro khách quan trong thực hiện nhiệm vụ với hành vi cố ý làm sai, vụ lợi.

Đối với người đứng đầu, đồng chí Đặng Văn Dũng yêu cầu chủ động giao việc, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và đóng góp cho lợi ích chung làm thước đo chủ yếu. Qua đó, kịp thời phát hiện, trọng dụng người có năng lực, tinh thần cống hiến; chấn chỉnh tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ.

“Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích đổi mới phải gắn với trách nhiệm và hiệu quả cụ thể. Đây là yêu cầu để khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi công vụ, tạo động lực cho Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng nhấn mạnh.