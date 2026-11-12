Cà Mau: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, triển khai hoạt động Phật sự trọng tâm

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực

Tại cuộc họp, Đại đức Thích Phước Hạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X; Đại đức Thích Nhuận Trí trình bày dự thảo kế hoạch công tác từ thiện, an sinh xã hội khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó đề ra các giải pháp thực hiện thông qua chương trình phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng. Ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội trình bày dự thảo về công đức phí và công tác cứu trợ thiên tai.

Sau khi thảo luận, các ý kiến đóng góp được tổng hợp để hoàn thiện dự thảo, dự kiến triển khai tại Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2026, được Ban Thường trực thống nhất tổ chức vào ngày 30-12-2026.

Hòa thượng Tăng Sa Vong phát biểu tại buổi họp

Dịp này, Ban Thường trực cũng công bố quyết định chuẩn y nhân sự bổ sung Văn phòng Ban Trị sự và các ban chuyên môn, trên cơ sở tờ trình của Ban Thư ký và chư tôn đức phụ trách các ban, đã được Ban Thường trực thông qua. Cuộc họp đồng thời xem xét đề nghị thành lập Ban Biên tập công trình Lịch sử tự viện Phật giáo tỉnh Cà Mau; thảo luận việc hỗ trợ kinh phí trùng tu Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ) và kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ Kiều Đàm Di vào tháng 3-2027 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Buổi họp của Ban Thường trực

Phát biểu kết luận, Thượng tọa Thích Giác Nghi đề nghị Văn phòng Ban Trị sự thông báo đến các tự viện và ban trực thuộc thực hiện báo cáo hoạt động Phật sự, gửi về Văn phòng để tổng hợp kịp thời; đồng thời xây dựng dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2027.