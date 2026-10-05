Cà Mau: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thống nhất tên cơ sở Phật học sau sáp nhập trường

Ban Thường trực họp thảo luận các vấn đề trọng tâm của Phật giáo tỉnh

Theo đó, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau chủ trì buổi họp Ban Thường trực; chư tôn đức đã thảo luận và nhất trí lấy tên cơ sở giáo dục của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là Trường Trung cấp Phật học Cà Mau và phân công 4 vị đảm trách Phó Hiệu trưởng của trường; đồng thời giao cho Văn phòng Ban Trị sự tỉnh tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Buổi họp được nghe chư tôn đức báo cáo một số vấn đề liên quan đến đất đai và công tác quản lý tự viện; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ được Thượng tọa Trưởng ban Trị sự có ý kiến chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Cà Mau

Chư tôn đức tham dự cuộc họp cũng thảo luận và góp ý về dự thảo chương trình phối hợp giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau về thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031; Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Trị sự.

Dịp này, Ban Thường trực nhất trí thành lập Tổ An sinh xã hội và cho phép mở tài khoản ngân hàng; đồng thời bổ sung Đại đức Thích Nhuận Trí làm Phó Văn phòng phụ trách an sinh xã hội và Đại đức Thích Minh Kiến, Phó Văn phòng phụ trách Phật sự tại Văn phòng 2 - Ban Trị sự tỉnh.

Đại diện chư Ni phát biểu ý kiến

Ngoài ra, Ban Thường trực cũng có ý kiến đề xuất thành lập Ban Quản trị Sắc tứ Quan Âm cổ tự, trụ sở Văn phòng 1 - Ban Trị sự.