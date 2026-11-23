Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ các trường THPT.

Ngày 23/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, nhằm chuẩn hóa công tác quản lý và bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học.

Theo quy chế mới, việc điều động nhà giáo được thực hiện vào hai thời điểm cố định: sau khi kết thúc học kỳ I hoặc trong thời gian nghỉ hè (trước khi khai giảng năm học mới). Quy định này nhằm hạn chế tối đa việc xáo trộn nhân sự giữa chừng, giữ vững sự ổn định cho các nhà trường.

Công tác điều động nhà giáo còn được áp dụng khi địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục; điều chỉnh quy mô trường, lớp hoặc cơ cấu đội ngũ theo thực tế; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; hoặc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách (như ứng phó thiên tai, dịch bệnh) và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy chế phân định rõ hai hình thức thời hạn điều động, gồm: Điều động không xác định thời hạn được áp dụng cho các trường hợp bố trí, sắp xếp lại đội ngũ để tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh vị trí việc làm hoặc thực hiện công tác cán bộ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Điều động có thời hạn, áp dụng nhằm tăng cường nhân lực cho các đơn vị thiếu giáo viên hoặc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục. Thời hạn điều động không quá 36 tháng và phải được ghi rõ trong quyết định.

Chậm nhất 45 ngày làm việc trước khi hết thời hạn điều động, cấp có thẩm quyền sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị và nguyện vọng của nhà giáo để quyết định việc tiếp tục điều động hoặc bố trí giáo viên trở lại trường cũ. UBND tỉnh yêu cầu quá trình lựa chọn nhân sự điều động phải bảo đảm tính khách quan, công bằng và bám sát các tiêu chí quy định.

Đối với công tác thuyên chuyển, đối tượng áp dụng được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP. Tương tự như công tác điều động, thời điểm giải quyết thuyên chuyển cũng được ấn định vào dịp kết thúc học kỳ I hoặc trong kỳ nghỉ hè trước thềm năm học mới.

Quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xem tại đây: