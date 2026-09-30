Cà Mau: Ban hành áp dụng thang điểm 100 đánh giá, xếp loại cơ quan hành chính nhà nước

Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; phòng và tương đương thuộc sở; UBND cấp xã; cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.

Việc đánh giá xếp loại sẽ được thực hiện theo thang điểm 100. Ảnh: Vũ Châu

Việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 30 điểm tiêu chí chung và 70 điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhóm tiêu chí chung tập trung đánh giá việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; năng lực xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch; quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đối với nhóm 70 điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ có 30 điểm được dành cho tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm và các nhiệm vụ phát sinh.

Việc gỡ điểm nghẽn về thể chế cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại. Ảnh: Vũ Châu

Theo đó, cơ quan hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng hạn, trong đó có ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, được chấm tối đa 15 điểm về tiến độ. Tiêu chí chất lượng, hiệu quả công việc được chấm tối đa 10 điểm và kết quả giải ngân vốn đầu tư công tối đa 5 điểm.

Các tiêu chí còn lại tập trung đánh giá kết quả thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật; hoạt động quản lý, điều hành và tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế; phối hợp liên ngành, liên vùng; chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy định cũng đánh giá trực tiếp kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, qua đó gắn kết quả xếp loại cơ quan với chất lượng phục vụ và hiệu quả thực thi công vụ.

Các yêu cầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được lượng hóa bằng điểm số cụ thể. Ảnh: Vũ Châu

Các yêu cầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được lượng hóa bằng điểm số cụ thể, nhằm đánh giá thực chất hơn kết quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Đối với nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ quan hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa và có kết quả giảm thời gian hoặc chi phí thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp được chấm tối đa 3 điểm.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 70% trở lên được chấm tối đa 2 điểm.

Cách lượng hóa này đặt yêu cầu các cơ quan không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trên hồ sơ mà phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, nhất là mức độ thuận tiện, giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo quy định, các phòng và tương đương thuộc sở, thuộc UBND cấp xã thực hiện tự đánh giá và đề xuất mức xếp loại. Sở và UBND cấp xã xem xét, công nhận kết quả đối với các phòng, tổ chức tương đương thuộc phạm vi quản lý; đồng thời tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại của cơ quan mình theo quy định.

Việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại theo thang điểm 100 tạo cơ sở để các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Cà Mau thực hiện đánh giá theo tiêu chí thống nhất, gắn kết quả xếp loại với chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.