Cà Mau bàn giao 64 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Dự lễ có đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi; ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau đại diện đơn vị tài trợ, cùng lãnh đạo Xã Hồ Thị Kỷ và đại diện các địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi thông tin về quá trình xây dựng 64 căn nhà Đại đoàn kết.

Tại chương trình, Ban Tổ chức bàn giao nhà cho gia đình bà Trần Kim Riêng, ngụ ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ. Căn nhà mới có diện tích khoảng 80m², được xây dựng kiên cố, khang trang, thay thế căn nhà lá đã xuống cấp. Gia đình bà Riêng có 5 nhân khẩu, cuộc sống còn nhiều khó khăn; bà làm bánh thuê, chồng làm phụ hồ, con trai bán vé số, thu nhập không ổn định. Trước đây, cả gia đình phải sống trong căn nhà tạm, mỗi khi mưa gió đều thấp thỏm lo lắng.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, thực hiện nghi thức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Kim Riêng.

Được hỗ trợ 80 triệu đồng từ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, cùng sự góp sức của người thân, gia đình bà Riêng đã có nơi ở ổn định. Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn là động lực để các thành viên yên tâm lao động, chăm lo cuộc sống.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, trao quà chúc mừng bà Trần Kim Riêng có nhà mới.

Theo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, 64 căn nhà được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau tài trợ, với tổng kinh phí 5,12 tỷ đồng, mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn. Nhà được phân bổ đến 64 xã, phường trong tỉnh, ưu tiên các hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có những gia đình mưu sinh bằng nghề bán vé số lẻ.

Khởi công từ ngày 22/9, dù quá trình xây dựng gặp khó khăn do thời tiết mưa nhiều, giá vật liệu tăng và nguồn cung có thời điểm khan hiếm, nhưng với sự phối hợp của Mặt trận, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các hộ dân, toàn bộ 64 căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Ngoài kinh phí được hỗ trợ, nhiều gia đình còn đóng góp thêm tiền và ngày công để căn nhà được rộng rãi, khang trang hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Triều ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Lê Thanh Triều nhấn mạnh, có mái nhà ổn định là điều kiện quan trọng để người dân an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Thanh Triều nhấn mạnh, thời gian tới, Mặt trận và các cấp sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện việc làm để các hộ dân không chỉ an cư mà còn có cơ hội phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau trao quà chúc mừng gia đình bà Trần Kim Riêng có nhà mới. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và đơn vị tài trợ cũng trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Xã Hồ Thị Kỷ.

10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Việc hoàn thành và bàn giao 64 căn nhà góp phần thiết thực chăm lo đời sống người dân, lan toả tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đồng thời thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp, các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương./.