Cà Mau: Bàn giao 100% mặt bằng sạch, đường Phước Long - Ba Đình tăng tốc thi công

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng vào ngày 16/9, tại vị trí điểm đầu công trường thi công dự án xây dựng tuyến đường từ Phước Long đến Ba Đình (đường ĐT979, vị trí giáp với đường dẫn vào cầu Phước Long 2) đã được trải lớp cấp phối đá dăm.

Một số đoạn mặt đường trên tuyến đã phẳng phiu chờ thảm nhựa.

Đơn vị thi công đã huy động nhiều xe lu, xe ủi, nhân công đến công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), đến nay, tiến độ thi công dự án đường Phước Long - Ba Đình đạt hơn 78% khối lượng, các địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch, thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phần đường hiện đang được hoàn thiện đắp cát gia tải nền đường, hoàn thành 7,1/28,2km cấp phối đá dăm lớp dưới mặt đường.

Phần cầu đã hoàn thành mố trụ 28/29 cầu, lao lắp dầm bê tông cốt thép 26/29 cầu và bê tông mặt cầu 24/29 cầu. Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân do phải chờ xử lý nền đất yếu và đến tháng 8/2026 mới bàn giao toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long cho biết, mặt bằng qua địa bàn xã Phước Long đã bàn giao xong 100%, địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Dự án xây dựng tuyến đường ĐT979, đoạn từ Phước Long đến Ba Đình có tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng. Dư án có tổng chiều dài 28,2km và 29 cây cầu, mặt đường 7m, nền đường 11m, xây dựng đạt chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Dự án đi qua địa bàn các xã: Phước Long, Ninh Thạnh Lợi và Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau. Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thương nội tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận như An Giang, Cần Thơ. Đồng thời, giúp cho việc lưu thông, trung chuyển nông thủy sản và hàng hóa của người dân trong khu vực được nhanh chóng, mở ra không gian phát triển đô thị, kinh tế nông thôn mới.