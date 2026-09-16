Cà Mau: Bàn giao 100% mặt bằng sạch, đường Phước Long - Ba Đình tăng tốc thi công
Sau khi địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch 100%, chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đường Phước Long - Ba Đình (ĐT979) tỉnh Cà Mau.
Dự án xây dựng tuyến đường ĐT979, đoạn từ Phước Long đến Ba Đình có tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng. Dư án có tổng chiều dài 28,2km và 29 cây cầu, mặt đường 7m, nền đường 11m, xây dựng đạt chuẩn đường cấp IV đồng bằng. Dự án đi qua địa bàn các xã: Phước Long, Ninh Thạnh Lợi và Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi kết nối giao thương nội tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận như An Giang, Cần Thơ. Đồng thời, giúp cho việc lưu thông, trung chuyển nông thủy sản và hàng hóa của người dân trong khu vực được nhanh chóng, mở ra không gian phát triển đô thị, kinh tế nông thôn mới.
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