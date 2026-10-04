Cà Mau: Ban CHQS xã Hưng Mỹ ra quân làm kè chống sạt lở

Sau lễ ra quân, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại ấp Rạch Dược thực hiện đoạn bờ kè mẫu dài khoảng 30m. Không máy móc, thiết bị hiện đại, vật liệu chủ yếu được sử dụng là cây tràm, tre sẵn có tại địa phương. Người vận chuyển vật liệu, người đóng cọc, người gia cố chân bờ, từng công đoạn được triển khai nhịp nhàng. Dưới đôi bàn tay của cán bộ, chiến sĩ và người dân, đoạn bờ kè dần hình thành, tạo thành “hàng rào” bảo vệ đất ven kênh trước tác động của dòng nước.

Ông Hồ Văn Tập, ngụ ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, xúc động chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất phấn khởi khi được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã về tận nhà giúp làm bờ kè chống sạt lở. Đây là việc làm rất thiết thực, giúp bà con nhân dân chúng tôi yên tâm hơn trong mùa mưa, hạn chế đất đai bị cuốn trôi. Bộ đội không chỉ giúp bằng công sức mà còn hướng dẫn bà con cách làm phù hợp với điều kiện địa phương. Tôi rất cảm kích trước tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ (Cà Mau) cùng các lực lượng làm kè chống sạt lở.

Ông Đỗ Quốc Tây, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng vũ trang trong tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng, chống sạt lở. Theo ông, tuyến kênh Rạch Dược là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất đai, đường giao thông và đời sống của người dân. Việc cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã triển khai làm bờ kè mẫu bằng những vật liệu sẵn có tại địa phương là cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể huy động được sức dân.

“Qua mô hình này, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả để từng bước triển khai, nhân rộng đến các ấp có nguy cơ sạt lở. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, sự đồng thuận của nhân dân và huy động các nguồn lực tại chỗ cùng chung tay bảo vệ đất đai, kết cấu hạ tầng, góp phần ổn định cuộc sống người dân”, ông Đỗ Quốc Tây cho biết.

Kè được làm từ các vật dụng sẵn có tại địa phương.

Với lực lượng vũ trang, tham gia làm bờ kè không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai mà còn là việc làm cụ thể để phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Gần dân, sát dân, hiểu dân và cùng dân giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống chính là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở. Đoạn bờ kè mẫu dài khoảng 30m chưa phải là công trình lớn, nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Điều đáng quý là từ một công trình nhỏ đã huy động được sự tham gia của nhiều lực lượng, khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm cộng đồng. Mỗi người góp một phần công sức, địa phương có thêm nguồn lực để ứng phó với những tác động ngày càng bất thường của thiên nhiên.