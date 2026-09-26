Cà Mau: 72 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác

Thông tin trên được nêu tại hội nghị về công tác sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Cà Mau, diễn ra ngày 25/9.

Theo báo cáo, công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời ban hành các phương án, kế hoạch và quyết định liên quan đến việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

385 cơ sở hoàn thành xử lý bước 1

Đối với các cơ sở nhà, đất của địa phương, đến thời điểm báo cáo, tổng số cơ sở đã hoàn thành xử lý bước 1 là 385 cơ sở. Trong đó, 69 cơ sở đã chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng; gồm 13 cơ sở bố trí làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 7 cơ sở làm cơ sở y tế; 5 cơ sở làm thiết chế văn hoá, thể thao; 1 cơ sở bố trí cho mục đích công cộng khác; số còn lại được bố trí làm trụ sở làm việc.

Trong số 72 Cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, cơ sở nhà, đất Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Khóm 6, phường An Xuyên đang thực hiện thủ tục mời gọi đầu tư Dự án Trường Phổ thông liên cấp Cà Mau.

Tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và cần tiếp tục xử lý bước 2 là 316 cơ sở. Trong đó, 101 cơ sở thuộc diện chuyển đổi công năng và 215 cơ sở thuộc diện quản lý, khai thác. Đến nay, 72 cơ sở đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác.

Tỉnh cũng đã thực hiện thông báo cho thuê đối với các cơ sở đủ điều kiện. Đến nay, 11 cơ sở nhà, đất đã được cho thuê, với tổng số tiền thu được hơn 3,7 tỷ đồng/năm; riêng năm 2026 thu được gần 1,3 tỷ đồng. Có 13 cơ sở đủ điều kiện đấu giá. Trong đó, 1 cơ sở đấu giá 1 không thành; 12 cơ sở đang lập phương án, dự kiến ​​tổ chức đấu giá trong quý IV/2026.

Còn nhiều vướng mắc trong xử lý nhà, đất dôi dư

Hội nghị cũng đánh giá, công tác quản lý, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Các cơ sở được theo dõi, quản lý chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, tiến độ xử lý, khai thác tài sản dôi dư còn chậm; một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Cà Mau kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế, chính sách đặc thù trong bán đấu giá, mời gọi đầu tư đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Khó khăn chủ yếu là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ về xây dựng, đất đai như bản vẽ hoàn công, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ quyết toán; một số nơi không có mốc giới, chưa xác định được ranh giới khu đất, ảnh hưởng đến việc bàn giao, tiếp nhận, cho thuê, đấu giá và khai thác tài sản.

Việc chuyển đổi công năng cũng gặp khó khăn do nhiều công trình được xây dựng theo yêu cầu sử dụng chuyên biệt trước khi sắp xếp. Khi chuyển sang mục đích khác phải cải tạo, nâng cấp với chi phí lớn, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế, chính sách đặc thù trong bán đấu giá, mời gọi đầu tư đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đồng thời, đơn giản hoá thủ tục, quy trình phê duyệt phương án bán đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất và có cơ chế phù hợp đối với nguồn thu từ bán, cho thuê tài sản công để tái đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội.