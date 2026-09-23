Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, dân ùn ùn kéo đến xem

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 21/9 cho thấy con cá mập dài 3 mét đang bơi qua một con kênh tại Công viên bờ biển Bukgang ở quận Đông, Busan.

Con quái vật được nhìn thấy nổi lên khỏi mặt nước trong khi người dân địa phương theo dõi với vẻ kinh ngạc.

Con cá mập được phát hiện lần đầu tiên vào khoảng 9h sáng ngày 18/9 bởi một người qua đường, người này đã báo cáo cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Nó đã ở trong con kênh kể từ đó và được cho là cá mập đồng, một loài cá mập thuộc họ cá mập Requiem được tìm thấy ở vùng biển cận nhiệt đới của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, bao gồm cả ngoài khơi Hàn Quốc.

Các quan chức chưa xác định được liệu đó có phải là cùng một con cá mập hay không.

Nhiều người đã đến công viên để chiêm ngưỡng con cá mập. ẢNH: EPA.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi tình hình và chờ đợi con cá mập tự quay trở lại biển. Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia đã khuyến cáo rằng việc cố gắng ép buộc nó ra ngoài có thể gây ra hành vi hung dữ".

Hơn 10.000 người đã đến công viên vào ngày 20/9 để xem cá mập - gấp 4 đến 5 lần số lượng người đến vào cuối tuần thông thường và các nhà chức trách đã đóng cửa một cây cầu đi bộ nơi người xem tụ tập đông đúc.

Choi Yun, một chuyên gia về cá mập tại Đại học Quốc gia Kunsan, cho biết người ta tin rằng con cá mập đã đi vào đường thủy khi đang đuổi theo con mồi và cảnh báo mọi người không nên ném thức ăn cho nó sau khi có báo cáo rằng ai đó đã cố gắng cho nó ăn thịt gà sống.

Ông nói: "Ngay cả khi cá mập tấn công người, điều đó thường xảy ra khi người đó khiêu khích nó trước. Nếu bạn đến gần cá mập và khiêu khích nó, bạn có thể bị tấn công".

Cá mập đồng (Carcharhinus brachyurus) được liệt vào danh sách loài dễ bị tổn thương trong Danh sách đỏ IUCN.