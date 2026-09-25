Cá mập 'tung tăng' bơi lội mỗi ngày ở Khánh Hòa

Hồ nuôi cá mập của Viện Hải dương học nằm ngay phía cổng chính đi vào nên hằng ngày đều có đông đảo khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng những con cá mập khỏe mạnh, liên tục bơi lội tại đây.

Có lúc, từng con cá mập bơi lẻ nhưng cũng có thời điểm hai con cùng "tung tăng" bơi song song và liên tục uốn lượn trong làn nước mát, khiến nhiều người thích thú.

Theo thông tin từ nhân viên thuyết minh của Viện Hải dương học ngày 25/9, trong hồ nuôi cá mập sâu hơn 2 m của đơn vị có cá mập vây trắng, cá mập vây đen và cá mập y tá.

Cá mập vây trắng thì hiền lành, suốt ngày ngủ; cá mập vây đen thì bơi suốt ngày và kiếm ăn trong những rạn san hô; cá mập y tá cũng hiền lành và kiếm ăn ban đêm...

Cá mập uốn lượn bơi trong hồ ở Viện Hải dương học. Video: ĐH.

Răng của cá mập tùy theo loài mà có từ 5 đến 15 lớp răng. Đặc biệt, mất chiếc răng nào, cá mập có thể mọc ngay răng khác. Chúng thay răng liên tục trong suốt cuộc đời chứ không như con người. Có loài cá mập mất răng hôm nay thì 24 giờ sau đã mọc răng khác; có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.

Đặc biệt, cá mập vây đen nuôi ở Viện Hải dương học đã đẻ được 2 lứa (năm 2009 và 2014), con con đã nuôi trưởng thành.

Hầu hết các ngày đều có người dân và du khách đến xem cá mập. Ảnh: ĐH.

Cá mập ở Viện Hải dương học liên tục bơi một mình trong trạng thái khỏe mạnh. Ảnh: ĐH.

Nhưng cũng có lúc hai con cá mập bơi bên nhau khiến người xem thích thú. Ảnh: ĐH.

Bên cạnh cá mập, Viện Hải dương học còn trưng bày bộ xương cá voi lưng gù có kích thước lớn. Năm 1994, trong quá trình đào mương thủy lợi, người dân Hải Cường (Hải Hậu, Nam Định) phát hiện bộ xương này.

Lúc phát hiện, bộ xương nằm ở độ sâu 1,2 m dưới lòng đất, cách biển gần 4 km theo đường chim bay. Bộ xương có chiều dài 18 m, nặng 10 tấn, nhiều bộ phận đã bắt đầu phân hủy. Nhận ra đây là bộ xương của loài động vật quý hiếm nên trong quá trình khai quật, người dân đã thu gom cẩn thận. Sau một thời gian, bộ xương được đưa về Viện Hải dương học để tiến hành nghiên cứu, phục dựng.