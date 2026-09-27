'Cá mập' toàn cầu đổ xô bán tài sản, trữ tiền mặt

Theo báo cáo của Marsh Investments, các nhà đầu tư tổ chức và đơn vị quản lý tài sản trên toàn cầu đang tăng nắm giữ tiền mặt với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, đồng thời âm thầm giảm tỷ trọng cổ phiếu Mỹ và Anh trong danh mục, khi lạm phát kéo dài và rủi ro địa chính trị ngày càng chi phối các quyết định đầu tư.

Làn sóng tích trữ tiền mặt

Marsh, đơn vị tư vấn đầu tư cho các tổ chức, đã khảo sát 430 chủ sở hữu tài sản với tổng giá trị tài sản quản lý lên tới 5.760 tỷ USD. Kết quả cho thấy gần 38% số tổ chức được hỏi dự định tăng tỷ trọng tiền mặt trong 12 tháng tới, tăng mạnh so với mức chỉ 9% trong cuộc khảo sát tương tự năm ngoái.

Ý định phân bổ ròng vào tiền mặt tăng 35,5 điểm %, lên mức dương 22%, đánh dấu mức thay đổi so với cùng kỳ năm trước lớn nhất trong số các loại tài sản được khảo sát.

Trong khi đó, cổ phiếu Mỹ và Anh là 2 nhóm tài sản duy nhất ghi nhận số nhà đầu tư có kế hoạch giảm tỷ trọng nhiều hơn số muốn tăng tỷ trọng. Ý định phân bổ ròng vào cổ phiếu Mỹ giảm xuống âm 10,3%, trong khi con số này ở cổ phiếu Anh là âm 16,5%.

“Những thay đổi này cho thấy các chủ sở hữu tài sản đang chủ động xây dựng vị thế cân bằng hai đầu - vừa tăng cường khả năng phòng thủ trước rủi ro và đa dạng hóa danh mục, vừa duy trì sự linh hoạt để tận dụng các cơ hội trên thị trường”, Niall O’Sullivan, Giám đốc đầu tư toàn cầu của Marsh, viết trong báo cáo công bố mới đây.

Khảo sát được thực hiện trong tháng 6 và 7 cho thấy rủi ro địa chính trị và lạm phát là hai mối quan tâm được nhắc đến nhiều nhất khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định trong ngắn hạn. Hơn 70% số người tham gia đánh giá đây là những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể.

Nhà đầu tư đang lên kịch bản

Tại một buổi trao đổi với truyền thông ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi đầu tháng, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm % vào tuần trước, Mike Sebastian, Giám đốc đầu tư đa tài sản toàn cầu của Marsh, cho biết công ty vẫn có quan điểm tích cực về cổ phiếu trong ngắn hạn nhờ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, triển vọng trong trung hạn vẫn kém chắc chắn hơn. “Trong trung hạn, có thể xuất hiện một số biến động”, Sebastian nói, đồng thời cho rằng áp lực lên thị trường có thể đến từ biến động lợi suất do các yếu tố địa chính trị, chi phí năng lượng tăng và chênh lệch tín dụng ở mức thấp. Ông cũng khuyến nghị các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và đánh giá lại mức độ phân bổ vào từng loại tài sản.

Kết quả khảo sát cho thấy các chủ sở hữu tài sản đang chuẩn bị cho kịch bản biến động như vậy. Hơn một nửa số người được hỏi dự định tăng tỷ trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong khi gần một nửa muốn nâng mức phân bổ vào cổ phiếu các thị trường mới nổi.

Xu hướng giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất cũng thể hiện rõ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong năm qua, 53% số nhà đầu tư tại khu vực này đã điều chỉnh phân bổ theo địa lý, cao hơn mức gần một nửa của nhóm khảo sát trên toàn cầu.

Các thị trường tư nhân tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng mức độ thận trọng cũng gia tăng. Khoảng 44% số người tham gia khảo sát cho biết họ vẫn duy trì các cam kết đầu tư hiện tại, song áp dụng những tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt hơn.

“Thị trường tư nhân ngày càng dễ tiếp cận nhưng lại khó quản lý hiệu quả hơn”, Garvan McCarthy, Giám đốc đầu tư toàn cầu phụ trách các khoản đầu tư thay thế của Marsh, nhận định trong báo cáo.

Theo ông, giai đoạn tiếp theo của hoạt động đầu tư sẽ ưu tiên những chủ sở hữu tài sản có khả năng phân bổ các khoản cam kết theo từng giai đoạn, duy trì kỷ luật trong thẩm định, đồng thời đánh giá chính xác tác động của từng khoản đầu tư lên thanh khoản và mức độ rủi ro tổng thể của danh mục.