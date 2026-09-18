Cá mập tấn công khiến người đàn ông tử vong ở bãi biển Úc

Cảnh sát Tây Úc cho biết lực lượng cứu hộ nhận được thông báo về vụ việc xảy ra ngoài khơi bãi biển Sorrento vào khoảng 10h30 sáng 18/9 theo giờ địa phương.

Theo cảnh sát, nạn nhân bị cá mập cắn khi đang bơi gần bờ. Lực lượng chức năng sau đó triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên biển và trên không. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương sau vụ tấn công.

Một con cá mập rạn san hô xám. Ảnh: Unsplash

Sorrento là một trong những bãi biển nổi tiếng của Perth, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Sau vụ việc, chính quyền địa phương thông báo đóng cửa toàn bộ các bãi biển thuộc phạm vi quản lý.

Ngay sau buổi trưa cùng ngày, hệ thống SharkSmart, trang thông tin theo dõi hoạt động của cá mập tại Tây Úc, ghi nhận một con cá mập trắng dài khoảng 5 m tại khu vực rạn Boyinaboat gần đó. Nhà chức trách chưa xác nhận con cá mập này có liên quan đến vụ tấn công hay không.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ cá mập tấn công người lướt sóng tại Geraldton, cách Perth khoảng 400 km về phía bắc. Theo truyền thông địa phương, nạn nhân bị mất một chân và bị thương nặng.

Tây Úc đã ghi nhận một số vụ cá mập tấn công nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Hồi tháng 6, một người đàn ông 35 tuổi thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công trong lúc lặn săn cá bằng lao ngoài khơi bờ biển phía nam bang.

Trước đó một tháng, một người đàn ông 38 tuổi cũng tử vong sau khi bị cá mập tấn công ngoài khơi một hòn đảo gần Perth.