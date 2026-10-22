Cá mập quay lại kênh đào Hàn Quốc sau vài giờ được giải cứu

Cá mập xám Bukang-i được hướng dẫn rời khỏi kênh đào nhân tạo tại quận Dong-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Ngày 22/10, chính quyền thành phố Busan, Hàn Quốc, tiếp tục tìm phương án đưa cá mập xám cái Bukang-i dài 3,5 m ra biển khơi, sau khi con vật quay lại kênh đào chỉ vài giờ sau lần giải cứu thứ 3.

Trong chiến dịch ngày 21/10, hàng chục nhân viên phối hợp điều khiển một sàn nổi di chuyển qua kênh, dùng lưới hướng con cá mập về phía cửa kênh. Khoảng 18h cùng ngày, Bukang-i được giải cứu thành công, bơi về phía vùng nước gần một cầu tàu bên ngoài kênh, theo Korea Times.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h, một số du khách thông báo đã nhìn thấy con cá mập bơi trở lại bên trong kênh. Đến sáng 22/10, nó được phát hiện trong khoảng hẹp giữa sàn phao nổi gần cửa kênh và một lớp lưới chắn phía trong.

Theo những người theo dõi vụ việc, Bukang-i có thể đã luồn bên dưới sàn phao nổi, còn gọi là pontoon, để quay lại kênh. Hiện con vật mắc kẹt giữa lớp lưới chắn phía ngoài và một lớp lưới khác cách cửa kênh khoảng 50 m. Các nhân viên giám sát và lực lượng cứu hộ đang thảo luận phương án đưa nó ra ngoài, trong khi con cá mập liên tục bơi vòng quanh khu vực nước hẹp.

Cá mập Bukang-i bơi ra biển sau hơn một tháng mắc kẹt tại kênh đào nhân tạo ở Công viên Cheonsu, khu vực cảng Bắc, quận Dong-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 21/10. Ảnh: News1.

Ông Lee Gwang-seok, quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, nhận định Bukang-i khó vượt qua các lớp chắn tiếp theo để bơi sâu hơn vào kênh. Theo ông, lưới được bố trí dày, trong khi đoạn đường thủy này quá hẹp để con vật luồn qua.

Chính quyền Busan và Bộ Đại dương và Thủy sản quyết tâm đưa Bukang-i trở lại biển khơi nhằm bảo đảm an toàn cho con vật. Giới chức cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy cá mập được ăn uống thường xuyên trong hơn một tháng mắc kẹt lại kênh. Nhiệt độ nước giảm cũng có thể gây thêm rủi ro cho sức khỏe của nó.

Chính quyền Busan chưa thông báo thời điểm tiến hành đợt giải cứu tiếp theo. Họ đang cân nhắc các phương án gồm gia cố rào chắn để tiếp tục dẫn cá mập ra biển hoặc bắt và vận chuyển nó đến vùng biển khơi. Nguyên nhân khiến Bukang-i liên tục quay lại kênh hiện chưa được xác định.

Người dân tập trung tại Công viên ven biển Cảng Bắc ở Busan, nơi cá mập xám cái Bukang-i được thả về biển ngày 21/10. Ảnh: Yonhap.

Bukang-i được phát hiện lần đầu trong kênh đào ngày 18/9, đặt tên theo "Bukhang", tên tiếng Hàn của Cảng Bắc Busan và hậu tố "-i", thường dùng trong cách gọi thân mật.

Hình ảnh con cá mập chậm rãi bơi vòng quanh kênh, với vây nhô lên mặt nước, đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan. Chính quyền thành phố đã chọn Bukang-i làm "đại sứ danh dự".

Chiến dịch ngày 21/10 là lần thứ ba giới chức tìm cách đưa Bukang-i ra khỏi kênh. Hai lần trước, vào ngày 29/9 và 2/10, đều thất bại. Khi đó, lực lượng chức năng sử dụng tàu phun nước và bố trí lưới chắn ngang tuyến đường thủy hẹp, nhưng cá mập tránh được các tàu và bơi vượt qua lưới.

Sau 2 lần giải cứu không thành công, giới chức từng chờ Bukang-i tự rời khỏi kênh. Tuy nhiên, khi con vật vẫn ở lại và nhiệt độ nước có nguy cơ tiếp tục giảm, lực lượng chức năng quyết định triển khai đợt giải cứu thứ 3.