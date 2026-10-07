Cá mập nổi tiếng Busan không chịu rời kênh sau 3 tuần cứu hộ

Du khách đang quan sát Bukang-i - một con cá mập bị mắc kẹt trong con kênh hẹp tại một công viên ven sông ở thành phố Busan, miền Đông Nam. Ảnh: Yonhap

Chú cá mập lần đầu được phát hiện ngày 18/9 tại một con kênh hẹp ở Cảng Bắc của Busan, cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía Nam. Chỉ trong 2 ngày sau đó, gần 20.000 du khách đã tới công viên để tận mắt nhìn thấy chú cá mập, khiến lượng khách tăng gấp khoảng 5 lần mức trung bình hằng ngày trong dịp lễ, khoảng 2.000 người.

Sự quan tâm của công chúng tăng mạnh trong dịp lễ Chuseok, diễn ra ngày 25/9. Từ ngày 24-27/9, lượng khách trung bình mỗi ngày đến công viên lên tới 120.750 người.

Chú cá mập được đặt biệt danh trìu mến là "Bukang-i", lấy theo tên Bukhang, có nghĩa là Cảng Bắc, đồng thời được trao vai trò đại sứ danh dự của thành phố Busan.

Theo chính quyền địa phương, tính đến ngày 5/10, khoảng 1,02 triệu người đã đến công viên để tận mắt nhìn thấy Bukang-i.

Ban đầu, lực lượng cảnh sát biển và chính quyền địa phương tìm cách đưa chú cá mập ra khỏi con kênh. Tuy nhiên, con vật không chịu rời đi, buộc giới chức phải tạm hoãn kế hoạch.

Lo ngại việc ở trong môi trường chật hẹp quá lâu có thể khiến thể trạng của cá mập suy yếu, chính quyền Busan sau đó phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chiến dịch giải cứu.

Ngày 29/9, Cảnh sát biển Hàn Quốc và các cơ quan chức năng đã đưa 5 ống dẫn vào con kênh và phun nước nhằm tạo dòng chảy, buộc chú cá mập di chuyển trở lại biển. Tuy nhiên, con vật tiếp tục né tránh các luồng nước, khiến chiến dịch phải dừng lại sau 5 giờ.

Ngày 2/10, lực lượng cứu hộ gồm các cơ quan chức năng và Cảnh sát biển địa phương tiến hành nỗ lực giải cứu lần thứ hai, sử dụng một tấm lưới dài 50 m và cao 6,8 m để đưa chú cá mập ra ngoài.

Tuy nhiên, tấm lưới bị mắc dưới đáy kênh, trong khi chú cá mập vẫn không chịu di chuyển. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ phải thu lưới và để con vật tự tìm đường rời khỏi con kênh.

Theo Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan đang theo dõi sức khỏe của Bukang-i hằng ngày, đến nay chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nghiêm trọng ở cá thể này.