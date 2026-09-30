Cá mập mắc kẹt ở cảng Hàn Quốc được trao danh hiệu đại sứ danh dự

Một con cá mập dài 3,5 m mắc kẹt trong kênh tại cảng Busan, Hàn Quốc, đã trở thành điểm thu hút mới đối với người dân địa phương và du khách, với khoảng 600.000 người được cho là đã tìm đến khu vực này trong hai tuần qua.

Con cá mập được phát hiện lần đầu tại một eo biển hẹp ở cảng Bắc Busan ngày 18/9. Dù nhiều ngày trôi qua, nó vẫn chưa thể tìm được đường trở lại biển.

Ngày 29/9, lực lượng bảo vệ bờ biển cùng các cơ quan liên quan triển khai chiến dịch đưa con cá mập ra đại dương. Các tàu được điều động phun nước phía sau nhằm tạo dòng chảy, từ đó hướng con vật về phía biển.

Tuy nhiên, con cá mập không di chuyển theo hướng các tàu tạo ra mà bơi tránh những luồng nước. Nỗ lực giải cứu chưa đạt kết quả.

Con cá mập dài 3,5 m mắc kẹt trong kênh tại cảng Busan, Hàn Quốc, đã trở thành điểm thu hút mới đối với người dân địa phương và du khách. Nguồn: MXH

Giới chức Busan dự kiến sử dụng lưới vào ngày 2/10 để tìm cách đưa con cá mập ra khỏi kênh.

Con vật được cho là cá mập đồng, một loài cá mập thường sống ở vùng biển ven bờ. Nó nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng tại Hàn Quốc và được người dân đặt biệt danh "Bukangi", lấy cảm hứng từ tên tiếng Hàn của cảng Bắc Busan là "Buk Hang", kết hợp với hậu tố "-i" thường được dùng trong cách đặt tên thân mật.

Sức hút của con cá mập đặc biệt tăng mạnh trong kỳ nghỉ Chuseok kéo dài 4 ngày cuối tuần qua. Khoảng 480.000 người đã đến công viên ven sông gần nơi con cá mập mắc kẹt, trong khi lượng khách cuối tuần thông thường chỉ khoảng 2.000 người mỗi ngày, theo chính quyền thành phố Busan và truyền thông địa phương.

Ngày 29/9, chính quyền Busan còn trao cho con cá mập danh hiệu đại sứ danh dự về quan hệ công chúng của thành phố. Quyết định được đưa ra sau cuộc thăm dò trên tài khoản Instagram chính thức của Busan, trong đó 91% trong khoảng 8.000 người tham gia ủng hộ đề xuất.

Đây không phải lần đầu một động vật hoang dã trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc. Đầu năm nay, một con sói trốn khỏi chuồng tại một vườn thú ở nước này từng thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí truyền cảm hứng cho một đồng tiền số dạng meme.