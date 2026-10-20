Cá mập mắc kẹt hơn một tháng tại kênh Busan có thể chỉ còn hai tuần sống sót

Cá mập Bukangi xuất hiện tại Cảng Bắc Busan ngày 17/10. Ảnh: Yonhap

Theo đài truyền hình địa phương SBS, con cá mập thuộc loài cá mập sẫm màu, dài khoảng 3 m và được đặt tên là “Bukang-i”, được phát hiện lao đầu vào thành kênh ngày 19/10. Hình ảnh do khách tham quan ghi lại một ngày trước đó cho thấy chóp vây ngực bên phải của nó chuyển sang màu trắng, dấu hiệu cho thấy con vật có thể đã bị thương.

Trong cuộc phỏng vấn với SBS, ông Choi Yoon, nhà ngư học nổi tiếng tại Hàn Quốc và giáo sư danh dự Khoa Khoa học Tài nguyên Sinh học biển thuộc Đại học Quốc gia Kunsan, nhận định tình trạng của con cá mập dường như đang xấu đi nhanh chóng. Theo ông, con vật có thể đã quá yếu, không còn đủ khả năng nhận biết thành kênh để tránh va chạm.

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, cơ quan đang theo dõi con cá mập, cho biết chưa ghi nhận nó ăn bất kỳ thứ gì. Ông Choi cũng cho rằng Bukang-i có thể đã nhịn đói suốt hơn một tháng kể từ khi mắc kẹt trong kênh.

Theo chuyên gia này, cá mập sẫm màu có thể sống từ một đến hai tháng mà không cần thức ăn. Tuy nhiên, Bukang-i nhiều khả năng đã tiêu hao phần lớn năng lượng dự trữ. Ông cảnh báo con vật có thể chỉ còn sống được khoảng hai tuần khi sức khỏe tiếp tục suy giảm trong điều kiện nhiệt độ nước ngày càng thấp.

Bukang-i được phát hiện lần đầu tại kênh đào thuộc Công viên Bờ biển Cảng Bắc (North Port Waterfront Park) ngày 18/9. Kể từ đó, các cơ quan chức năng đã hai lần tìm cách đưa nó trở lại biển.

Ngày 29/9, lực lượng chức năng sử dụng tàu thuyền và thiết bị phun nước để hướng con cá mập ra vùng biển khơi. Đến ngày 2/10, một nỗ lực giải cứu khác được triển khai bằng lưới lớn, nhưng con vật lại quay trở vào kênh.

Kể từ đó, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi Bukang-i với hy vọng nó có thể tự tìm đường trở lại biển. Tuy nhiên, những biểu hiện bất thường gần đây cùng vết thương ở vây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng sống sót của con vật.

Các cơ quan chức năng dự kiến công bố phương án giải cứu bổ sung trong tuần này.