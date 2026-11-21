Theo The Straits Times, chính quyền Busan trực tiếp phát triển hình tượng Bukang-i và bổ nhiệm nhân vật này làm đại sứ danh dự. Trong các nội dung quảng bá, Bukang-i xuất hiện cùng Boogi, một nhân vật khác do thành phố sáng tạo.

Busan dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất video ngắn quảng bá du lịch có Bukang-i, đồng thời phát hành bộ sticker trên ứng dụng nhắn tin KakaoTalk. Thành phố cũng phát triển các sản phẩm mang hình linh vật và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Chiến dịch giúp thành phố giành giải cao nhất ở hạng mục xây dựng thương hiệu đô thị tại Giải thưởng Thương hiệu Công Hàn Quốc lần thứ tư. Giải thưởng do Cơ quan Xúc tiến Thương hiệu Công Hàn Quốc tổ chức.

Thành phố cho biết giải thưởng ghi nhận cách Busan phát triển một nhân vật được công chúng chú ý thành hình ảnh đại diện để quảng bá điểm đến. Lễ trao giải dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 4/12 tại Trung tâm Văn hóa Quảng cáo Hàn Quốc ở Jamsil, Seoul.

Cá mập Bukang-i bơi ra biển sau hơn một tháng mắc kẹt tại kênh đào nhân tạo ở Công viên Cheonsu, khu vực cảng Bắc, quận Dong-gu, thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 21/10. Ảnh: News1.

Bukang-i được phát hiện lần đầu trong kênh đào ngày 18/9, đặt tên theo "Bukhang", tên tiếng Hàn của Cảng Bắc Busan và hậu tố "-i", thường dùng trong cách gọi thân mật.

Hình ảnh con cá mập chậm rãi bơi vòng quanh kênh, với vây nhô lên mặt nước, đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan.

Bukang-i được đưa ra khỏi kênh nhân tạo ở Busan lúc 17h50 ngày 21/10, giờ địa phương. Theo The Korea Herald, lực lượng chức năng mất khoảng 8 giờ để dẫn cá mập ra khỏi kênh trong lần cứu hộ thứ ba, sau hai lần bất thành. Con vật đã mắc kẹt hơn một tháng kể từ khi được phát hiện ngày 18/9.