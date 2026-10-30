‘Cá mập’ đồng loạt rút tiền khỏi các sàn giao dịch crypto sau sự cố Binance

Logo Binance. (Ảnh: Reuters).

Nguồn tin của CoinDesk cho biết các nhà đầu tư tổ chức đang cấp tốc rút tài sản kỹ thuật số khỏi các sàn giao dịch tập trung, sau khi hàng tỷ USD bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng nhằm vào Binance.

Diễn biến này cho thấy tác động của vụ việc không chỉ giới hạn ở Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – mà còn lan sang các nền tảng khác. Mối quan tâm hàng đầu của thị trường lúc này là sự an toàn của tài sản trên các sàn giao dịch nói chung.

Tổng số tiền mà các nhà đầu tư tổ chức đang rút khỏi các sàn giao dịch, cũng như điểm đến của dòng tiền này, hiện chưa được xác định.

Các sàn giao dịch tập trung lưu giữ tài sản của khách hàng và tạo điều kiện cho các giao dịch mua bán, vì vậy họ là một phần hạ tầng quan trọng đối với giới đầu tư tổ chức.

Theo thông tin mới nhất, Binance ước tính khoảng 6,3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng, nhưng khoảng 3 tỷ USD đã được phong tỏa. Binance đang đóng băng các giao dịch rút tiền và đồng CEO Yi He khẳng định công ty sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Vụ tấn công vào Binance cho thấy rõ những rủi ro khi khách hàng duy trì số dư trên sàn giao dịch. Một sự cố bảo mật có thể đặt số tài sản đó vào tình thế nguy hiểm, hoặc khiến khiến khách hàng mất khả năng tiếp cận vốn trong một khoảng thời gian.

Các vụ tấn công mạng và khai thác lỗ hổng bảo mật từ lâu đã là vấn đề nhức nhối đối với ngành tiền điện tử, gây rủi ro cho các sàn giao dịch, nền tảng tài chính phi tập trung và ví của các cá nhân.

Công ty bảo mật CertiK ước tính các vụ tấn công trong lĩnh vực tiền điện tử đã gây ra thiệt hại khoảng 1,28 tỷ USD trong quý III, tăng 56% so với quý trước đó.

Vụ tấn công vào Binance đang khiến các thị trường tiền kỹ thuật số chấn động. Giá bitcoin có lúc đã chạm đáy 6 tuần, xuống 76.470 USD. Đồng ether có lúc giảm hơn 3%, xuống 2.186 USD.

Cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global sụt giảm 4,8%, cổ phiếu của MicroStrategy - công ty đầu tư bitcoin - cũng rớt gần 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ.

Ông Damon Xu, nhà sáng lập của 1Token, bình luận: “Chúng tôi dự đoán các chiến lược giao dịch trên nhiều sàn sẽ bị thu hẹp và đòn bẩy tài chính sẽ giảm xuống.

Ngay cả khi những người dùng bị ảnh hưởng cuối cùng được bồi thường đầy đủ, việc tài sản bị phong tỏa trong thời gian chờ xử lý vẫn có thể khiến các nhà giao dịch rơi vào tình trạng có lãi trên sàn này nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn, trong khi vẫn phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt ký quỹ và bị thanh lý bắt buộc trên sàn khác”.