Cá mập 3,5 m thành 'ngôi sao mạng' ở Hàn Quốc

Người dân tụ tập quanh một con kênh để xem cá mập tại Công viên ven sông cảng Bắc ở quận Đông, Busan (Hàn Quốc) vào ngày 20/9. Ảnh: Yonhap.

Con cá mập được phát hiện lần đầu hôm 19/9 tại tuyến đường thủy thuộc Công viên ven biển North Port. Nó đã ở lại khu vực này ít nhất 4 ngày liên tiếp, thu hút sự chú ý của người dân dù nhiều người tìm cách tiếp cận để tận mắt nhìn thấy con vật, SCMP cho biết.

Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc (NIFS) bước đầu xác định đây có thể là cá mập đồng, còn được gọi là cá mập đồng nâu (bronze whaler). Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý loài chính xác của con vật vẫn chưa được xác nhận.

Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc hôm 18/9 từng dành khoảng 6 giờ tìm cách hướng con cá mập ra biển khơi. Các nhân viên chuyên trách cùng tàu tuần tra được huy động để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động này sau đó được dừng lại khi giới chức thủy sản cảnh báo việc ép con vật di chuyển qua tuyến kênh hẹp có thể khiến nó trở nên hung dữ hoặc bị thương.

Kể từ đó, nhà chức trách chuyển sang theo dõi con cá mập và liên tục khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn.

“Do cá mập có thể trở nên hung dữ, chúng tôi đề nghị người dân không tiếp cận mép nước tại công viên ven biển để tránh nguy hiểm”, lực lượng tuần duyên cho biết trong thông báo hôm 18/9, theo Seoul Economic Daily.

Những cảnh báo này dường như không thể làm giảm sự tò mò của công chúng.

Người dân tập trung xem cá mập. Ảnh: Yonhap.

Chính quyền thành phố Busan ước tính gần 20.000 người đã đổ về công viên trong hai ngày 19-20/9, cao gấp khoảng 4-5 lần lượng khách thông thường vào cuối tuần. Riêng ngày 20/9, khoảng 10.000 người đã đến đây để tìm cơ hội nhìn thấy con cá mập.

Không chỉ đứng bên bờ kênh để quan sát, cư dân mạng Hàn Quốc còn nhanh chóng biến vị khách bất ngờ này thành một hiện tượng trên mạng xã hội.

Hàng loạt meme và hình ảnh do AI tạo ra xuất hiện, trong đó có những hình dung hài hước về việc con cá mập trở thành khách mời của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng You Quiz on the Block của tvN. Một số hình ảnh khác thậm chí tưởng tượng sân vận động bóng chày dự kiến xây dựng tại North Port được thiết kế theo hình một con cá mập.

Nhiều người dùng mạng xã hội còn đề xuất biến con vật thành linh vật mới của Busan. Biệt danh “Bukangi” cũng bắt đầu được lan truyền, kết hợp giữa “Bukhang” - tên tiếng Hàn của North Port - với hậu tố “-i”, thường được thêm vào tên hoặc biệt danh tại Hàn Quốc để tạo cảm giác thân mật, đáng yêu.

Sự xuất hiện bất thường của con cá mập có thể liên quan đến những thay đổi trong môi trường biển.

Các thành viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trên một chiếc thuyền đang cố gắng hướng một con cá mập đồng dài khoảng 3,5 mét ra biển khơi. Ảnh: Yonhap.

Ji Hwan-seong, nhà nghiên cứu tại NIFS, nói với YTN rằng con cá mập nhiều khả năng đã đi theo đàn cá ưa nước ấm vào sâu bên trong tuyến kênh để kiếm ăn.

NIFS cũng cho rằng nhiệt độ nước tăng cùng sự gia tăng của các loài cá nước ấm có thể đã đưa những loài như cá mập đồng đến gần vùng biển ven bờ Hàn Quốc hơn.

Việc con cá mập tiếp tục ở lại khu vực này trong nhiều ngày còn làm nảy sinh một giả thuyết khác, dù chưa có bằng chứng xác thực.

Hôm 21/9, một con cá dài khoảng 1 m được cho là xuất hiện sâu hơn bên trong tuyến kênh. Thông tin này lập tức khiến cư dân mạng suy đoán con cá mập lớn có thể vừa sinh con và ở lại khu vực để bảo vệ cá con.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định được con vật nhỏ có thực sự là cá mập hay không, cũng như liệu nó có liên quan đến con cá mập lớn đang thu hút đám đông hay không.

Các chuyên gia cũng cảnh báo không nên vội đưa ra kết luận từ hai lần nhìn thấy này. Dù cá mập đồng là loài đẻ con, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy tuyến kênh ở North Port là nơi sinh sản hoặc hai con vật có mối liên hệ với nhau.