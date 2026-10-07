Ca mắc RSV tăng cao, Thái Lan phát cảnh báo khẩn

Virus RSV có thể gây viêm đường hô hấp dưới, đặc biệt ở trẻ nhỏ, với nguy cơ diễn tiến thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Ảnh: Unsplash.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng tại Thái Lan. Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan ghi nhận 8.578 ca từ ngày 1/1 đến 8/9, trong đó một trẻ 2 tháng tuổi, có tiền sử sinh non, đã tử vong.

Theo Thansettakij, trẻ dưới một tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi mắc RSV. Do đường thở còn nhỏ và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, tình trạng nhiễm virus có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc suy hô hấp.

RSV tăng mạnh từ tháng 8

Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, RSV vẫn lưu hành trong cộng đồng và thường gia tăng theo mùa mưa, kéo dài sang mùa đông. Số ca mắc bắt đầu tăng rõ từ tháng 8 năm nay.

Bác sĩ Weerawat Manosuthi, người phát ngôn Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, cho biết phần lớn ca bệnh hiện nay là trẻ nhỏ. Những trường hợp nặng chủ yếu gặp ở trẻ dưới 2 tuổi và có thể phải nhập viện.

RSV lây truyền qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết và bề mặt nhiễm virus. Những ngày đầu, trẻ có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh như sốt, ho, hắt hơi và sổ mũi.

Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, virus có thể lan xuống đường hô hấp dưới. Trẻ có thể ho nhiều, thở nhanh, khò khè, bú kém hoặc trở nên buồn ngủ, lừ đừ. Nếu tình trạng viêm khiến đường thở bị phù nề, tăng tiết đờm, trẻ có thể khó thở và thiếu oxy.

Trẻ dưới một tuổi dễ diễn tiến nặng

Trẻ dưới một tuổi, đặc biệt trong những tháng đầu đời, là nhóm đáng lưu ý khi RSV lưu hành.

Trẻ dưới một tuổi, đặc biệt trẻ sơ sinh, có nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm RSV do đường thở nhỏ và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ở trẻ sơ sinh, đường thở nhỏ hơn người lớn nên tình trạng viêm và tăng tiết dịch có thể làm cản trở luồng khí nhanh chóng. Trong khi đó, hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, khiến nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.

Một trong những biến chứng đáng lo của RSV là viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Trẻ mắc bệnh nặng có thể cần nhập viện để theo dõi và hỗ trợ hô hấp.

Các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, khò khè, bú ít, giảm lượng sữa, lừ đừ hoặc có biểu hiện thiếu oxy cần được phụ huynh đặc biệt chú ý. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá.

Bác sĩ Weerawat cho biết hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị RSV như một số bệnh do virus cúm hoặc Covid-19. Điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp khi bệnh diễn tiến nặng.

Tiêm vaccine cho mẹ để bảo vệ trẻ những tháng đầu đời

Do trẻ sơ sinh là nhóm dễ bị tổn thương, Thái Lan cũng nhấn mạnh vai trò của việc phòng RSV từ trước khi trẻ chào đời.

Tiêm vaccine RSV trong thai kỳ giúp mẹ tạo kháng thể và truyền sang thai nhi, góp phần bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời. Ảnh: Thehealthsite.

PGS.TS Sawanitri Pranpanat, chuyên gia sản phụ khoa thuộc Đại học Prince of Songkla, cho biết tiêm vaccine RSV trong thai kỳ có thể kích thích cơ thể người mẹ tạo kháng thể. Những kháng thể này có thể truyền qua nhau thai sang thai nhi, giúp bảo vệ trẻ trong những tháng đầu sau sinh.

Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng vì trẻ chưa có hệ miễn dịch hoàn thiện và chưa thể tự tạo đáp ứng miễn dịch đầy đủ trước nhiều tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh biện pháp dự phòng, phụ huynh cần hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng hô hấp, rửa tay thường xuyên và vệ sinh những bề mặt trẻ thường xuyên chạm vào. Người chăm sóc cũng nên tránh hôn hoặc tiếp xúc quá gần với trẻ khi đang ho, sổ mũi.

Trong mùa RSV, việc nhận biết sớm những thay đổi về nhịp thở và khả năng bú, ăn của trẻ có thể giúp phát hiện tình trạng chuyển nặng. Với trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh non hoặc có bệnh nền, phụ huynh càng cần theo dõi sát khi xuất hiện triệu chứng hô hấp.