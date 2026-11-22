Trong quá trình góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế đề xuất bổ sung 8 ngành, nghề ở trình độ trung cấp.

Danh sách gồm nghệ thuật biểu diễn Ca kịch Huế, nghệ thuật biểu diễn dân ca Huế, nhạc công truyền thống Huế, nghệ thuật biểu diễn Tuồng, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biên đạo múa, hội họa và thiết kế đồ họa.

Đây là những ngành đào tạo mang tính đặc thù, gắn với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật địa phương. Việc tuyển sinh khó khăn đặt ra yêu cầu có chính sách phù hợp để duy trì nguồn nhân lực cho các lĩnh vực này.

Tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT đề xuất bổ sung các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và logistics, quản lý chuỗi cung ứng vào danh mục ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Đáng chú ý, đây đều là những lĩnh vực gắn với nhu cầu nhân lực trong các ngành kinh tế, công nghệ và sản xuất. Việc đề xuất đưa vào danh mục cho thấy bài toán tuyển sinh không chỉ xuất hiện ở những ngành nghệ thuật truyền thống mà còn đặt ra với một số lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ mới.

Chương trình nghệ thuật sử thi: Huyền Trân công chúa do Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế biểu diễn. Ảnh: Đăng Tuyên

Nhiều ngành nghề độc hại, nguy hiểm được đề xuất bổ sung

Bên cạnh danh mục khó tuyển sinh, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đề nghị bổ sung một số ngành, nghề vào danh mục đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, gồm quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống; kỹ thuật chế biến món ăn; kỹ thuật làm bánh; xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt.

Trong quá trình tiếp thu ý kiến, tổ soạn thảo thống nhất bổ sung ba ngành, nghề gồm quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống; kỹ thuật chế biến món ăn; xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt vào Phụ lục I.

Riêng Công nghệ sinh học và Kỹ thuật làm bánh chưa được đưa vào danh mục do cơ quan đề xuất chưa cung cấp căn cứ lựa chọn theo các tiêu chí.

Tổ soạn thảo cũng cho biết chưa có đủ cơ sở bổ sung các ngành, nghề vào danh mục khó tuyển sinh khi các đơn vị chưa cung cấp số liệu về tỷ lệ tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Đề xuất giữ nguồn nhân lực cho nghệ thuật truyền thống

Ở lĩnh vực nghệ thuật, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình đề xuất bổ sung các ngành thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, organ, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, nghệ thuật biểu diễn Chèo và hướng dẫn du lịch vào danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với danh mục ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, trường đề xuất hai ngành nghệ thuật biểu diễn Chèo và biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Vở chèo Linh Từ quốc mẫu của Nhà hát Chèo Hà Nội do NSƯT Thu Huyền chỉ đạo nghệ thuật, đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2022. Ảnh: Nhà hát Chèo Hà Nội

Tổ soạn thảo tiếp thu, bổ sung năm ngành, nghề gồm thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc và nghệ thuật biểu diễn Chèo vào Phụ lục I. Đồng thời, hai ngành, nghề Chèo và biểu diễn nhạc cụ truyền thống được đưa vào Phụ lục II về ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đề nghị bổ sung hàng loạt nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện vào danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Các nghề được đề xuất gồm sửa chữa đường dây tải điện đang vận hành; lắp đặt đường dây tải điện, trạm biến áp từ 110 kV trở xuống và từ 220 kV trở lên; vận hành điện trong nhà máy điện, nhà máy thủy điện và nhà máy điện hạt nhân; quản lý, sửa chữa đường dây và trạm biến áp.

Nhà trường cũng đề xuất bổ sung các nghề sửa chữa lưới điện đang vận hành ở cấp điện áp 22 kV, 35 kV, 110 kV và vệ sinh cách điện lưới điện đang mang điện bằng nước áp lực cao.

Việc xây dựng hai danh mục nhằm nhận diện những lĩnh vực đào tạo có tính chất lao động đặc thù, khó thu hút người học nhưng vẫn cần thiết đối với xã hội, qua đó làm căn cứ thực hiện chính sách đối với người học theo quy định.