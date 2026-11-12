Ca khúc “Swim” của BTS lọt danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music

Nhóm nhạc BTS biểu diễn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên dự kiến khởi động chặng lưu diễn châu Á thuộc khuôn khổ tour diễn thế giới “Arirang” tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/11. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục biểu diễn tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore và Jakarta (Indonesia).

Danh sách của Apple Music năm nay cũng có sự xuất hiện của ca khúc “Dracula,” sản phẩm hợp tác giữa ban nhạc Tame Impala của Australia và Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ piano Lim Yun Chan cũng được vinh danh trong danh sách với bản trình diễn trực tiếp tác phẩm “Goldberg Variations” của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach tại Nhà hát Carnegie Hall ở New York (Mỹ) vào năm ngoái./.