Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp để các nghệ sĩ, người trẻ và cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể hiện tình yêu, trách nhiệm với các giá trị truyền thống thông qua những sáng tác, sản phẩm và hoạt động sáng tạo mang hơi thở thời đại. Qua đó, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và giới thiệu những giá trị đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện. Ảnh: BTC

Hưởng ứng tinh thần đó, ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” được nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện.

Ca khúc ra mắt lúc 20h ngày 18-11 và sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” vào tối 24-11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện cách làm chủ động, sáng tạo của UBND thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc kết nối nguồn lực nghệ thuật, phối hợp với những nghệ sĩ đương đại để hình thành sản phẩm âm nhạc mới, góp phần tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam"

Mang âm hưởng trẻ trung, hiện đại nhưng giàu bản sắc, ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời gửi gắm thông điệp về tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Những thông điệp về văn hóa, đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc được chuyển tải qua giai điệu gần gũi, dễ nhớ, dễ hát, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ ca khúc “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”, vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” cũng được phát triển từ ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, với những động tác gần gũi, dễ thực hiện. Thông qua chiến dịch lan tỏa vũ điệu cộng đồng, người dân có thể trực tiếp tham gia, hưởng ứng và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam bằng chính hoạt động sáng tạo của mình.

Đây là sáng tác của nhà sản xuất âm nhạc DTAP dành riêng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt

Chia sẻ về ca khúc đặc biệt này, nhà sản xuất âm nhạc DTAP cho biết: “Với DTAP, văn hóa không chỉ là những giá trị được gìn giữ qua thời gian mà còn là điều hiện diện trong đời sống và trong cách mỗi người cảm nhận về quê hương đất nước. Vì vậy, DTAP rất vinh dự khi được thực hiện ca khúc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, kết hợp cùng giọng hát của Phương Mỹ Chi”.

DTAP cũng gửi gắm thông điệp qua hai câu hát: “Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn/Còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son”, đồng thời bày tỏ hy vọng ca khúc sẽ nhận được sự đón nhận, yêu thương của công chúng.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được tin tưởng giao thể hiện ca khúc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nữ ca sĩ đang háo hức chờ đợi được trình diễn ca khúc trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cùng khán giả hòa giọng trong màn đồng diễn rực rỡ.

Tiết mục dự kiến quy tụ đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn cùng hàng vạn khán giả, tạo nên không gian nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp và sức sống của văn hóa Việt Nam.