Hành trình khám phá văn hóa ba miền, trở về miền đất phù sa

Hành trình "Dân chơi Dân ca" cũng đồng thời đưa nữ ca sĩ đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những sắc màu văn hóa khác nhau để tìm kiếm “kho tàng văn hóa” của Việt Nam và khi trở về với vùng đất phương Nam trù phú, “Gạo của ta” được vang lên như một lời tri ân dành cho hạt gạo quê hương.

Được trình diễn cùng những ca khúc mang âm hưởng phương Nam trong chặng miền Nam của Nhạc hội như “Hành trình trên đất phù sa” hay liên khúc “Lý ngựa ô”,... “Gạo của ta” xuất hiện như góp phần khắc họa nét đẹp văn hóa và đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ và người Việt nói chung một cách hào sảng, phóng khoáng. Không chỉ gợi nhắc hình ảnh hạt gạo thân thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình, tiết mục còn mở rộng câu chuyện về vai trò của cây lúa và hạt gạo trong đời sống tinh thần của người Việt, từ lịch sử canh tác nông nghiệp đến những giá trị văn hóa gắn liền với nền văn minh lúa nước.

“Gạo của ta” phủ sóng từ YouTube đến khắp các bảng Billboard

Trước khi xuất hiện tại Nhạc hội "Dân chơi Dân ca" chặng Hà Nội, “Gạo của ta” đã ghi nhận những tín hiệu lan tỏa tích cực sau khi MV chính thức ra mắt. Chỉ trong chưa đầy một tháng, MV đạt 8,8 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Song song với hiệu ứng trên nền tảng số, hình ảnh của sản phẩm còn xuất hiện trên loạt billboard quảng bá tại hai thành TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đưa câu chuyện về hạt gạo Việt đến gần hơn với công chúng trong không gian đô thị hiện đại.

Sự hiện diện đồng thời trên nền tảng trực tuyến, đường phố và sân khấu biểu diễn cho thấy sức sống của “Gạo của ta” không chỉ nằm ở một sản phẩm âm nhạc, mà còn ở khả năng đưa hình ảnh văn hóa Việt bước vào những không gian tiếp cận mới. Từ một chất liệu quen thuộc trong đời sống, hạt gạo trở thành hình ảnh được nhìn thấy, được lắng nghe và được chia sẻ rộng rãi hơn trong cộng đồng.

5.000 khán giả cùng hòa giọng với "Gạo của ta"

Trên sân khấu Nhạc hội "Dân chơi Dân ca", tiết mục “Gạo của ta” được dàn dựng với sắc vàng lúa chín làm màu sắc chủ đạo, tái hiện không khí mùa gặt vừa chín tới. Hình ảnh ấy được đưa vào không gian biểu diễn, khắc họa vẻ đẹp của mùa vàng bội thu và thành quả lao động bền bỉ của người nông dân Việt. Tiết mục được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp cùng màn trình diễn trẻ trung của Phương Mỹ Chi.

Đáng chú ý, phần trình diễn với gần 5.000 khán giả đã cùng hưởng ứng, đồng thanh hát theo giai điệu “Gạo của ta”, tạo nên bầu không khí đầy sôi động tại đêm nhạc. Sự tham gia của đông đảo khán giả không những mang đến khoảnh khắc kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của những chất liệu văn hóa truyền thống khi được thể hiện qua ngôn ngữ âm nhạc có yếu tố thời đại.

Màn trình diễn “Gạo của ta” tại Nhạc hội "Dân chơi Dân ca" lần này cũng là dịp thể hiện cách nhìn nhận về hành trình phát triển - không ngừng tiến về phía trước, đón nhận những thành quả mới nhưng vẫn trân trọng, biết ơn và hướng về cội nguồn của Phương Mỹ Chi. Tinh thần ấy là điểm chạm giữa hành trình nghệ thuật mà Phương Mỹ Chi đã bền bỉ theo đuổi - trưởng thành qua từng dấu mốc, từng bước chinh phục những sân khấu lớn.