Ca khúc GiiiRIP của BigBang bị Ủy ban Kiểm duyệt Âm nhạc KBS đánh giá là không phù hợp để lên sóng, tờ IZE đưa tin. Theo xác nhận của IZE vào 25/11, trong kết quả đánh giá âm nhạc của KBS được công bố cùng ngày, 8 trong số 195 bài hát vừa phát hành được đài này đánh giá là không phù hợp để lên sóng. GiiiRIP nằm trong số 8 bài hát bị loại.

GiiiRIP là ca khúc hip-hop nổi bật với nhịp điệu mạnh mẽ và âm thanh điện tử dồn dập. Ca ​​khúc được phát hành chiều 25/11 và đã thu hút sự chú ý sau khi được BigBang lần đầu trình diễn tại Lễ trao giải MAMA 2026 hôm 21/11.

BigBang vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: YG Entertainment.

Bài hát này thể hiện tối đa tính độc đáo của nhóm. Trong đó, G-Dragon và Taeyang tham gia sáng tác, viết lời. Đây là sản phẩm mới của nhóm sau 3 tháng kể từ khi phát hành BiiiG.

Lý do bài hát bị đánh giá không phù hợp trong chương trình của đài KBS là lời ca chứa từ ngữ thô thiển và những biểu hiện khiếm nhã.

Ngoài ca khúc GiiiRIP của Big Bang, bài hát chủ đề Lights Out trong EP mới PIXELS OF MIND của NELL, Xana Palm Blues của Kim Dong San và Blue I-eut, PPAP của Simon Dominic cũng bị đánh giá là không phù hợp. Lý do KBS loại bỏ Lights Out là sử dụng từ ngữ tục tĩu và lời lẽ khiếm nhã trong lời bài hát. Trong khi đó, lý do đài này loại bỏ Xana Palm Blues và PPAP là lời bài hát vi phạm Điều 46 (Hạn chế tác động quảng cáo) của Quy chế thảo luận phát sóng, chẳng hạn đề cập đến các nhãn hiệu sản phẩm cụ thể.

Những bài hát bị Ủy ban Kiểm duyệt Âm nhạc KBS đánh giá không phù hợp có thể được xem xét lại sau khi ca sĩ thực hiện các biện pháp chỉnh sửa hoặc xóa bỏ phần gây tranh cãi. Chỉ sau khi chỉnh sửa và được Ủy ban Kiểm duyệt Âm nhạc KBS thông qua, các bài hát mới được phát sóng trên chương trình của KBS (truyền hình, radio…).