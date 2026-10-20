Từ những vần thơ về mẹ đến một ca khúc

Có những tình cảm dù trải qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Đó là tình yêu thương dành cho mẹ, người đã lặng lẽ hy sinh, chở che và trở thành điểm tựa bình yên trên mỗi chặng đường đời của những đứa con.

Ngày 10/5/2026, nhân Ngày của Mẹ, anh Châu Khiếu Minh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC), Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), đã viết bài thơ “Mẹ” từ những suy tư và tình cảm sâu nặng dành cho đấng sinh thành.

Bằng những hình ảnh giản dị, gần gũi và giàu sức gợi, bài thơ khắc họa chân dung người mẹ qua những nét chấm phá đầy xúc động. Đó là dáng mẹ gầy, đôi bàn tay sần sùi, những tháng năm chắt chiu, tần tảo và tình yêu thương bền bỉ dành cho các con. Đặc biệt, ngay từ những câu thơ đầu tiên, tác giả đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi:

“Vững chãi đó dáng gầy soi bóng nước

Mẹ là ngọn hải đăng giữa thăm thẳm biển đời

Cho thuyền nhỏ chúng con vượt trùng khơi xuôi ngược

Sau chớp bể mưa nguồn vẫn cập bến bình yên...”

Giữa biển đời mênh mông, mẹ được ví như ngọn hải đăng, lặng lẽ tỏa sáng, soi đường cho những con thuyền vượt qua sóng gió. Hình ảnh ấy vừa nói lên sự chở che, vừa gợi về những giá trị mẹ trao truyền, những điều luôn nâng đỡ con người ngay cả khi đã trưởng thành và đi xa.

Từ những vần thơ giàu cảm xúc ấy, nhạc sĩ Vũ Hường, nguyên cán bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đã phổ nhạc, đưa bài thơ “Mẹ” bước vào một hành trình mới bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Ca khúc “Mẹ” - Lời tri ân từ trái tim những người lao động PETROVIETNAM.

Sự kết hợp giữa hai tác giả bắt nguồn từ tình cảm và niềm đồng điệu trong tâm hồn. Dù gắn bó với những lĩnh vực công tác khác nhau trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), nhạc sĩ Vũ Hường và tác giả Châu Khiếu Minh đều có tình yêu dành cho văn học, nghệ thuật. Từ lâu, hai anh đã ấp ủ mong muốn cùng sáng tác những ca khúc dành tặng mẹ và những người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, cả cuộc đời lặng thầm vun đắp hạnh phúc gia đình.

Bởi vậy, sự ra đời của ca khúc “Mẹ” còn là kết quả của sự gặp gỡ giữa những tâm hồn cùng trân trọng các giá trị gia đình và tình mẫu tử, đưa cảm xúc từ những vần thơ hòa quyện cùng giai điệu.

Những thanh âm từ trái tim người dầu khí

Điều tạo nên dấu ấn riêng của ca khúc “Mẹ” còn nằm ở chính những con người đã góp phần làm nên tác phẩm, bên cạnh những vần thơ giàu cảm xúc.

Một người từng gắn bó với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, một người đang công tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực PETROVIETNAM. Giữa nhịp sống của công việc kỹ thuật, khoa học và quản lý, họ vẫn dành một khoảng lặng trong tâm hồn cho thi ca, âm nhạc và những tình cảm bình dị mà thiêng liêng của cuộc sống.

Với những người dầu khí, hình ảnh biển cả, những chuyến đi xa và hành trình vượt sóng gió vốn mang nhiều ý nghĩa. Bởi vậy, hình tượng ngọn hải đăng, con thuyền nhỏ và bến đỗ bình yên trong bài thơ “Mẹ” cũng gợi lên những liên tưởng gần gũi. Sau mỗi hành trình, dù đi đến đâu, con người vẫn luôn có một nơi để nhớ, một điểm tựa để trở về, nơi có tình yêu thương và sự chờ đợi của gia đình.

Ca khúc là lời cảm ơn dành cho những người mẹ, người vợ đã luôn âm thầm sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình lao động, cống hiến của những người lao động PETROVIETNAM.

Không chỉ là những cảm xúc riêng của người PETROVIETNAM, ca khúc còn hướng đến tình cảm chung của nhiều thế hệ người Việt Nam. Qua hình ảnh người mẹ tảo tần, nhẫn nại, tác phẩm gợi nhớ về vòng tay mẹ, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu thương theo mỗi người suốt cuộc đời.

Nếu hình tượng ngọn hải đăng mở đầu bài thơ gợi lên sự chở che và dẫn lối, thì những câu thơ cuối lại lắng sâu trong sự chiêm nghiệm về một đời người:

“Cả đời Mẹ là bản tình ca tảo tần không nốt bổng

Nhưng thanh âm trầm lắng

Hóa bình minh”.

Một hình ảnh đẹp, vừa mang chất thơ, vừa có sự giao hòa tự nhiên với âm nhạc. Đằng sau cuộc đời bình dị của mẹ là biết bao tháng năm nhọc nhằn, những hy sinh thầm lặng đã nuôi dưỡng sự trưởng thành và mở ra tương lai cho các con.

Từ “bản tình ca tảo tần” đến “thanh âm trầm lắng”, rồi “hóa bình minh”, những câu thơ khép lại bằng một hình ảnh đầy ánh sáng. Những gì mẹ âm thầm trao đi trong suốt cuộc đời đã trở thành nguồn sống, niềm tin và hy vọng cho các thế hệ tiếp nối.

Với phần hòa âm của nhạc sĩ Nguyễn Hay và giọng ca Thanh Hoa, ca khúc được hoàn thiện vào ngày 19/10, đúng một ngày trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ca khúc “Mẹ” là lời tri ân mà nhạc sĩ Vũ Hường, tác giả Châu Khiếu Minh cùng ê-kíp thực hiện trân trọng gửi đến những người mẹ, người bà và những người phụ nữ Việt Nam. Đó cũng là lời cảm ơn dành cho những người mẹ, người vợ đã luôn âm thầm sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho hành trình lao động, cống hiến của những người lao động PETROVIETNAM.