Ca khúc cuối cùng của Dolly Parton trước khi qua đời ở tuổi 80 gây xúc động

Theo Page Six, Dolly Parton đã để lại một bản thu âm đặc biệt trước khi qua đời vào tháng 8/2026. Đó là ca khúc Torn - sản phẩm hợp tác giữa nữ danh ca nhạc đồng quê và Bono - thủ lĩnh ban nhạc rock U2.

Bài hát nằm trong album phòng thu thứ 16 của U2 mang tên Carnaval De Luz, mang thông điệp về sự chia rẽ, những tổn thương và khát vọng hàn gắn. Đáng chú ý, phần lời ca khúc đề cập đến hình ảnh một gia đình đang trong tình trạng xung đột, khi những người từng yêu thương nhau dần trở nên xa cách.

Dolly Parton đã để lại một bản thu âm đặc biệt trước khi qua đời vào tháng 8/2026.

Trong một đoạn hát, Dolly Parton đặt câu hỏi về trách nhiệm giữa những người thân, đồng thời nhấn mạnh rằng không gì khiến người mẹ đau lòng hơn cảnh gia đình bất hòa. Thông điệp này khiến ca khúc được xem như lời cầu nguyện cuối cùng mà nữ danh ca dành cho nước Mỹ, nơi những khác biệt về quan điểm vẫn tạo ra nhiều chia rẽ.

Theo thông tin được công bố, Dolly Parton thu âm phần giọng hát vào tháng 6/2026, chỉ hai tháng trước khi qua đời ngày 25/8 ở tuổi 80 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone hồi tháng 9, Bono tiết lộ nữ danh ca vẫn quyết định tham gia dự án dù đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

"Khi đổ bệnh, bà ấy đã rời khỏi giường nghỉ để hát ca khúc này. Bạn có thể cảm nhận được điều đó. Đến bây giờ, tôi thậm chí không thể nghe lại bài hát", Bono xúc động chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết ông vô cùng ấn tượng với giọng hát đầy cảm xúc của Dolly Parton, đặc biệt khi bà đã bước sang tuổi 80. Nhà sản xuất Garret "Jacknife" Lee cũng tiết lộ Dolly Parton rất yêu thích phiên bản hoàn chỉnh của ca khúc và tự hào về phần thể hiện của mình.

Dolly Parton rất yêu thích phiên bản hoàn chỉnh của ca khúc và tự hào về phần thể hiện của mình.

Trong chương trình Jimmy Kimmel Live! hôm 12/11, Bono tiếp tục chia sẻ rằng khi thực hiện bản thu, Dolly Parton chưa nhận thức được tình trạng sức khỏe của mình nghiêm trọng đến mức nào.

"Ở một khía cạnh nào đó, đây là lời cầu nguyện cuối cùng của bà ấy. Tôi nghĩ lời cầu nguyện ấy dành cho nước Mỹ, nhưng cũng có thể dành cho bất kỳ nơi nào đang tồn tại sự chia rẽ", Bono nói.

Đáng chú ý, việc phát hành ca khúc diễn ra giữa lúc gia đình Dolly Parton tiếp tục nhận được sự quan tâm vì những tranh chấp sau khi nữ danh ca qua đời.

Trước đó, quản lý Danny Nozell từng khởi kiện Bryan Seaver - cháu trai của Dolly Parton với những cáo buộc liên quan đến hành vi đe dọa và tống tiền. Tuy nhiên, vụ kiện đã được rút lại vào đầu tháng 11.

Việc phát hành ca khúc diễn ra giữa lúc gia đình Dolly Parton tiếp tục nhận được sự quan tâm vì những tranh chấp sau khi nữ danh ca qua đời.

Bryan Seaver phủ nhận các cáo buộc và cho biết bản thân cùng các con không được tham dự chương trình tưởng nhớ nữ danh ca tại lễ trao giải CMA.

Giữa những thông tin liên quan đến mâu thuẫn gia đình, sự xuất hiện của Torn càng khiến công chúng chú ý bởi thông điệp về tình thân và sự hòa giải. Với những người yêu mến Dolly Parton, ca khúc không chỉ là sản phẩm âm nhạc cuối cùng được ghi lại mà còn lưu giữ giọng hát và những tâm tư của một trong những biểu tượng lớn nhất dòng nhạc đồng quê Mỹ.