Ca khúc Streets of Minneapolis (Radio Mix) của huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen vừa nhận được đề cử tại Grammy năm tới, đánh dấu sự chú ý của giới chuyên môn đối với tác phẩm công khai chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chiến dịch trấn áp người nhập cư của lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Theo thông tin được công bố, ca khúc của Springsteen góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục Bài hát Rock hay nhất. Đây là tác phẩm được nam nghệ sĩ sáng tác nhằm phản đối hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau những vụ nổ súng gây chấn động tại thành phố Minneapolis hồi tháng 1.

Đáng chú ý, Springsteen chỉ mất bốn ngày sau khi đặc vụ liên bang bắn chết Alex Pretti trong một cuộc biểu tình để phát hành Streets of Minneapolis. Thông qua ca khúc, giọng ca sinh năm 1949 trực tiếp chỉ trích Donald Trump, những nhân viên thực thi pháp luật liên bang mà ông gọi là "những tên côn đồ", cùng một số quan chức trong chính quyền khi đó, bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và cố vấn Stephen Miller.

Trong bài đăng giới thiệu tác phẩm trên mạng xã hội, Springsteen cho biết ông dành tặng ca khúc cho Alex Pretti, Renee Good - người mẹ ba con cũng thiệt mạng sau khi bị một đặc vụ liên bang bắn tại Minneapolis trong tháng 1 - cùng những người nhập cư vô tội đang sinh sống tại Mỹ.

Ngay sau khi ra mắt, Streets of Minneapolis nhanh chóng tạo được sức lan tỏa, thậm chí vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh số Bài hát Kỹ thuật số của Billboard trong tuần đầu tiên. Tuy nhiên, tác phẩm cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ Nhà Trắng. Người phát ngôn của chính quyền Donald Trump từng gọi nội dung ca khúc là "không liên quan" và "không chính xác".

Không chỉ dừng lại ở việc phát hành âm nhạc, Bruce Springsteen còn đưa thông điệp phản đối đến các sân khấu biểu diễn. Ngay sau khi ca khúc ra mắt, ông trình diễn tác phẩm tại một chương trình âm nhạc từ thiện dành cho người dân Minnesota do Tom Morello, thành viên ban nhạc Rage Against the Machine, tổ chức.

Đến tháng 3, nam nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn Streets of Minneapolis tại cuộc biểu tình mang tên "No Kings" (Không có vua chúa) ở St. Paul. Sau đó, ca khúc cũng được lựa chọn làm tiết mục mở màn trong buổi biểu diễn của ông cùng ban nhạc E Street Band tại Minneapolis.

Đề cử Grammy lần này tiếp tục đưa Bruce Springsteen vào tâm điểm chú ý giữa lúc mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Donald Trump ngày càng căng thẳng. Trước đó, Springsteen nhiều lần công khai chỉ trích chính quyền Mỹ, gọi bộ máy lãnh đạo của Trump là tham nhũng, bất tài, phân biệt chủng tộc và liều lĩnh.

Đáp lại, Trump từng sử dụng mạng xã hội Truth Social để công kích nam ca sĩ bằng những lời lẽ nặng nề, gọi ông là người khó chịu, kiêu ngạo và đưa ra những nhận xét mang tính miệt thị ngoại hình.

Việc Streets of Minneapolis góp mặt tại Grammy vì thế không đơn thuần là sự ghi nhận dành cho một sản phẩm âm nhạc. Đây còn là dấu mốc đáng chú ý đối với Bruce Springsteen, người tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của âm nhạc để thể hiện quan điểm trước những vấn đề chính trị và xã hội gây tranh cãi tại Mỹ. Theo lịch công bố trong nội dung nguồn, lễ trao giải Grammy dự kiến diễn ra ngày 7/2.