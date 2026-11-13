Ca khúc cất lên lúc Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

"Hào quang rực rỡ, đã cho tôi được yêu và biết cách yêu/Cho tôi biết thế nào là hy vọng, mọi điều ước mà tôi đã dành cho hào quang rực rỡ/Giờ đây nước mắt đã rơi rồi/Thầm biết ơn cuộc đời đã cho tôi những phút giây thăng trầm", là những câu hát trong bản demo Hào quang rực rỡ của nhạc sĩ trẻ Đỗ Hoàng Long, được phát ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ bản phối cinematic và giọng hát của chính nhạc sĩ, Hào quang rực rỡ cất lên đầy cảm xúc, gắn với những khoảnh khắc quan trọng nhất ở đêm chung kết. Đoạn nhạc vừa phù hợp để đánh dấu hành trình cuối cùng của đương kim hoa hậu Hà Trúc Linh, vừa phù hợp để cộng hưởng cho khoảnh khắc chiến thắng của người được trao vương miện danh giá là Nguyễn Yến Trang.

Ca khúc Hào quang rực rỡ gắn liền những khoảnh khắc quan trọng ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Gấp rút hoàn thiện demo trong 24 tiếng

Đạo diễn chia sẻ về bản nhạc gây ấn tượng mạnh ở chung kết: "Tôi vô tình nghe Hào quang rực rỡ lúc 2h sáng, cách đêm tổng duyệt 2 ngày. Đây là sáng tác của Đỗ Hoàng Long. Khi nghe tới điệp khúc, tôi nói với Long, hãy viết lại lời mới, thử đo ni đóng giày để phù hợp cho chung kết Hoa hậu Việt Nam. Trong đúng 24 tiếng, Long hoàn thiện bản hòa âm mới và cho ra demo".

"Hai ngày là thời gian quá gấp rút và chúng tôi không thể làm nhiều hơn. Chính Hoàng Long hát demo và tôi chốt luôn phiên bản này. Nếu có thêm thời gian, tôi sẽ sắp xếp một ca sĩ để thu âm bản hoàn thiện và sử dụng chính thức cho chung kết Hoa hậu Việt Nam, sau đó dàn dựng thành tiết mục, thành một phần của chương trình thay vì chỉ dùng mỗi điệp khúc", đạo diễn nhấn mạnh.

Ca khúc Hào quang rực rỡ ban đầu viết về chuyện "thăng trầm", thay vì lấy "hào quang" làm chủ đề chính. Bản gốc của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long có ca từ hơi hướng tiêu cực. Sau đó, qua góp ý của đạo diễn, nhạc sĩ chỉnh sửa phần lời, thay đổi bố cục hòa âm và phối khí mới để cho ra phiên bản cảm xúc, vừa mạnh mẽ, vừa có tính mềm mại để phù hợp cho cuộc thi sắc đẹp.

Đạo diễn tiếp lời: "Tôi mang đến sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 hai bản nhạc mới toanh. Có người nói tôi cứng đầu, chọn phương án không an toàn khi sử dụng ca khúc mới. Tuy nhiên, tôi không ngại việc đương đầu với thử thách mới. Hào quang rực rỡ chính là điểm chạm cảm xúc của khán giả, kết nối từ màn Final Walk của Hà Trúc Linh cho đến phần kết của chương trình. Với tôi, đó là lựa chọn phù hợp".

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam không có "điểm chết"

Đạo diễn tự hào kể lại: "Phần dàn dựng âm nhạc tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp sân khấu không bị ủ ê, có sắc thái rõ ràng và nhịp sân khấu gần như không có điểm chết. Chúng tôi đã tính toán kỹ để xây dựng tiết tấu cho chương trình. Ví dụ bài nhạc cho phần thi trang phục dạ hội, thay vì kéo dài lê thê và lặp đi lặp lại, chúng tôi đầu tư để khán giả cảm nhận sự thay đổi liên tục về visual, nhạc, mãn nhãn cả phần nghe và nhìn".

Dàn ca sĩ gồm Minh Ngọc, Maiquinn, Minh Hằng, ST Sơn Thạch và Văn Mai Hương lần lượt bước ra trình diễn ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tiết mục "khai cuộc" của Minh Ngọc là ca khúc màu sắc dân gian đương đại để tô điểm cho phần thi áo dài của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

ST Sơn Thạch, Văn Mai Hương và Minh Hằng "đốt cháy" sân khấu chung kết. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Sau đó, không khí thay đổi bằng ca khúc AAA của Maiquinn - bản hit từng gây chú ý ở gameshow Em xinh say hi, giữ nguyên bản phối của trap, house, EDM. Kể từ đây, âm nhạc ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được đồng bộ với những ca khúc thiên về yếu tố trình diễn và khuấy động sân khấu.

Minh Hằng đưa sản phẩm Director được đầu tư tiền tỷ làm MV lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. ST Sơn Thạch khoe vũ đạo, kỹ năng trình diễn và hát live qua bản hit Get on the floor. Và sau cùng, Văn Mai Hương lựa chọn Hương - bản hit hàng trăm triệu view, tính trên mọi nền tảng, để hâm nóng sân khấu trước khi ban tổ chức công bố kết quả quan trọng ở đêm chung kết.

Đạo diễn chia sẻ thêm: "Từng tiết mục của ca sĩ được tính toán kỹ để khán giả xem không bị chán từ đầu đến cuối. Đó là sự liên kết, có câu chuyện rõ ràng, thay vì những tiết mục rời rạc và chỉ làm nhiệm vụ câu giờ để các thí sinh chuẩn bị cho phần thi. Đây là điểm nhấn mà tôi nghĩ mình đã làm đúng, vừa đủ thời lượng trong tầm tính toán".

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc thăng - trầm, vui - buồn lẫn lộn vì một loạt kết quả được quyết định chỉ trong 2 tiếng thời lượng chương trình. Các tiết mục âm nhạc cũng tuân thủ tinh thần như vậy và được dàn dựng theo cảm xúc thăng - trầm.

Đoạn điệp khúc Hào quang rực rỡ cất lên là sự cân bằng trong tổng thể, một "mũi tên trúng 2 đích" để đưa cảm xúc thăng hoa của khán giả đi đến tột đỉnh và cũng khiến người nghe "lặng người" vì màn Final Walk của Hà Trúc Linh.

Đỗ Quyên - Hương Ly