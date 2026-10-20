Ca Huế hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Làm rõ giá trị và sức sống của Ca Huế

UBND TP. Huế vừa ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND về xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế, hướng tới đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kế hoạch do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ngày 12/10/2026.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế được giao chủ trì hoàn thiện kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học và dự toán kinh phí, trình UBND thành phố phê duyệt trong quý IV/2026. Thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Hoạt động biểu diễn Ca Huế cũng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần giới thiệu di sản đến du khách trong nước và quốc tế. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Kinh phí dự kiến dành cho việc xây dựng hồ sơ gần 9,9 tỷ đồng, với các nội dung triển khai từ quý IV/2026 đến hết năm 2027. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác và khả năng kiểm chứng của thông tin, tư liệu; tuân thủ Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể cùng các quy định liên quan.

Trọng tâm của kế hoạch là khảo sát, điền dã, kiểm kê di sản, tổ chức tọa đàm với cộng đồng và thu thập ý kiến, cam kết của cộng đồng chủ thể. Thành phố cũng sẽ tổ chức trình diễn, thu thanh, quay phim, chụp ảnh, xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ quá trình lập hồ sơ.

Các hoạt động khảo sát tập trung làm rõ lịch sử hình thành, phát triển, giá trị văn hóa, nghệ thuật và những đặc trưng của Ca Huế. Những nội dung được nghiên cứu gồm thực trạng thực hành di sản, không gian diễn xướng, đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ và người thực hành, các bài bản, nhạc cụ cùng tài liệu, hiện vật liên quan.

Bên cạnh đó, Huế dự kiến tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế để bổ sung cơ sở khoa học, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng. Đây cũng là dịp trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ, trao truyền, phát huy giá trị di sản âm nhạc truyền thống và phương pháp xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

UBND TP. Huế sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và trình hồ sơ để UNESCO xem xét.

Gắn bảo tồn với thực hành và trao truyền di sản

Việc xây dựng hồ sơ không chỉ nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và xã hội của Ca Huế, mà còn hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ, thực hành, trao truyền di sản. Đây là những yếu tố quan trọng để Ca Huế tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Năm 2015, Ca Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm qua, chính quyền địa phương và ngành văn hóa Huế đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Hoạt động biểu diễn Ca Huế cũng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần giới thiệu di sản đến du khách trong nước và quốc tế.

Việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO được kỳ vọng tạo thêm cơ sở khoa học và động lực để Huế tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị Ca Huế, đồng thời nâng cao vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và trao truyền di sản qua các thế hệ.